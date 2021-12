Continua l’appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda su Rai 1 martedì 7 dicembre 2021 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Dopo aver saputo che Ferraris avrà parlato con Salvatore, Agnese si arrabbierà con Armando. Intanto Adelaide inizierà a studiare un piano per tendere un tranello a Flora. La contessa temerà che la ragazza possa scoprire qualcosa sulla scomparsa del padre. Nel frattempo al grande magazzino, Vittorio farà una proposta a Stefania: il direttore dell’atelier vorrà che la signorina Colombo affianchi Marco di Sant’Erasmo in redazione.

A Marcello e Ludovica invece inizierà a pesare la differenza di ceto sociale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide tende un tranello a Flora

Nel corso del sessantaduesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 7 dicembre 2021, a casa Colombo sarà ora di colazione. Veronica, Ezio e Gemma parteciperanno a questo momento quotidiano e non potranno fare a meno di parlare della decisione presa da Stefania. La giovane Venere ha deciso di trasferirsi nella vecchia abitazione di zia Ernesta, dove finalmente potrà trascorrere più tempo in compagnia del padre. Nel frattempo a villa Guarnieri, la contessa di Sant’Erasmo inizierà a sospettare che Flora abbia in mente qualcosa.

Temendo che la stilista possa presto scoprire la verità sulla scomparsa del padre, si attiverà, al fine di tenderle un tranello. Intanto al grande magazzino, la redazione sarà pronta per pubblicare il prossimo numero de Il Paradiso Market. Al fine di ampliare il successo della rivista, Vittorio chiederà alla signorina Colombo di affiancare Marco in redazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due ragazzi inizieranno a lavorare insieme ma il loro rapporto continuerà ad essere burrascoso.

Il Paradiso 6, Agnese litiga con Armando per Salvatore

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesse martedì 7/12, rivelano nel dettaglio che Agnese si arrabbierà molto quando scoprirà che Armando avrà raccontato della loro relazione a Salvatore.

Tuttavia la sarta non saprà come gestire questa situazione e cercherà in tutti i modi di farsi perdonare dal figlio. La relazione tra Marcello e Ludovica intanto verrà messo a dura prova. Alla contessina Brancia peserà sempre di più la differenza di ceto tra lei e il suo fidanzato. Ludovica deciderà di lasciare il giovane Barbieri? Nel frattempo Adelaide attuerà un piano per fare uscire allo scoperto la giovane Ravasi. Inizialmente la strategia della contessa sembrerà funzionare senza problemi.