Al centro delle nuove puntate di Uomini e donne 2021, ci sarà il percorso di Andrea Nicole. La tronista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi si ritroverà ad affrontare uno dei momenti più difficili del suo percorso e uscirà di scena in maniera del tutto anomala. Quella di Nicole, infatti, sarà una scelta segreta che avverrà fuori dallo studio di Uomini e donne e che causerà non poche polemiche, al punto che Gianni Sperti si scaglierà duramente contro la tronista mentre Maria De Filippi evidenzierà il suo essere delusa.

Andrea Nicole fa la sua scelta in segreto: retroscena Uomini e donne

Nel dettaglio, stando ai retroscena sulle nuove puntate di Uomini e donne in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, per Nicole ci sarà spazio per un' uscita di scena che non passerà inosservata.

La tronista, infatti, confesserà di aver avuto un incontro segreto con il giovane Ciprian. Il corteggiatore l'ha raggiunta a casa sua, a Roma, dopo essere riuscito a scoprire l'indirizzo di residenza della ragazza.

A quel punto, Nicole lo ha fatto salire in casa ed insieme hanno trascorso la loro prima notte d'amore.

Una rivelazione che in studio ha scatenato non poche polemiche, dato che il tutto è avvenuto senza che la tronista mettesse al corrente dei fatti la redazione del programma di Maria De Filippi.

Duro attacco contro Andrea Nicole a U&D: Gianni Sperti furioso, lei se ne va in lacrime

Andrea Nicole, quindi, ha agito in gran segreto e non ha voluto dire la verità agli autori di Uomini e donne, i quali sono stati informati della realtà dei fatti solo quando ormai la scelta era stata fatta.

Dopo la notte trascorsa insieme, Andrea Nicole ha scelto Ciprian ed insieme hanno scelto di vivere la loro relazione lontani dai riflettori mediatici e dalla televisione.

La reazione di Gianni Sperti è stata a dir poco dura: l'opinionista di Uomini e donne, stando ai retroscena di queste nuove puntate che saranno trasmesse a dicembre, si è scagliato duramente nei confronti della ragazza.

Gianni l'ha accusata di essere stata disonesta e di aver preso in giro tutti, mettendola così in difficoltà davanti a tutti.

Sta di fatto che, l'addio di Nicole a Uomini e donne è avvenuto tra le lacrime: la tronista ha lasciato la trasmissione dopo i pesanti attacchi ricevuti e on ha potuto trattenere il pianto.

Andrea Nicole difesa da un amico dopo le polemiche a Uomini e donne

Anche Maria De Filippi, che le ha dato la possibilità di farsi conoscere e di trovare l'amore in tv, non ha nascosto la sua grande delusione.

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Uomini e donne dedicate alla scelta finale della tronista Andrea Nicole e caratterizzate da un po' di polemiche, in queste ultime ore un amico della ragazza ha voluto spezzare una lancia a suo favore.

"Lo spettacolo è spettacolo, la vita vera è altra", ha scritto l'amico della tronista di Uomini e donne, commentando la scelta "di cuore" fatta da Nicole lontana dai riflettori televisivi del programma di Canale 5.