Nelle scorse ore Delia Duran ha pubblicato un messaggio su Instagram: la modella sudamericana ha deciso di lasciare la casa di Milano dove vive con Alex Belli, attualmente impegnato in gara al Grande Fratello Vip.

La "moglie" dell'attore (i due non sono sposati formalmente, ndr) ha deciso di prendere una decisione "drastica", dopo che il 38enne al GFVip ha dichiarato di essersi innamorato di Soleil Sorge.

L'accaduto

Nella 24^ puntata del GFVip, Alex Belli ha ammesso di essere innamorato di Soleil Sorge. Il diretto interessato ha spiegato a Signorini che un uomo non deve vergognarsi di provare emozioni positive.

Incalzato dal conduttore, l'attore ha confidato che nella vita si possono amare più persone. Dunque, il 38enne ha fatto sapere di essere innamorato di due donne contemporaneamente: Soleil e Delia.

Durante la diretta, la modella sudamericana ha avuto la possibilità di chiamare il "marito" per un nuovo confronto. Tuttavia, Duran ha deciso di non intervenire.

La scelta della modella

Nelle scorse ore Delia Duran ha postato un messaggio su Instagram. La modella ha esordito: "Sono stati giorni complessi". Poi ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta in questo momento così difficile.

Nel prosieguo del messaggio, la "moglie" di Alex ha dichiarato: "Ho bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, dal gossip".

Infine, ha annunciato di avere lasciato la casa situata nel capoluogo lombardo dove viveva con Alex Belli: "Hasta luego Milano".

Insomma, Delia Duran sembra non riuscire più a tollerare l'atteggiamento del "marito" Alex con Soleil.

In attesa della 25^ puntata del Reality Show, in onda su Canale 5 lunedì 6 dicembre, non è chiaro se Belli verrà messo o meno al corrente della decisione della sua compagna.

Soleil parla del rapporto con Belli

Sul proprio rapporto con Alex si è esposta anche Soleil Sorge. L'influencer nella 24^ puntata del GFVip, è stata invitata in studio per pochi minuti. Incalzata da Signorini a esprimere un commento sulla situazione che si è venuta a creare con Belli, la ragazza ha fatto sapere di essere rimasta spiazzata.

La 27enne ha riferito che ricevere una dichiarazione d'amore per una donna è sempre piacevole. Tuttavia, Soleil non sembra essere d'accordo con il coinquilino sul fatto che si possana amare due persone contemporaneamente: "So i sentimenti che provo per la persona che ho fuori".

A detta della ragazza, l'amore è sinomino di costruire un qualcosa insieme, mentre con Alex le cose non starebbero così: "Non è questa la direzione del nostro rapporto". Infine, la gieffina ha precisato di amare Belli, ma solamente come essere umano e non come ipotetico compagno di vita.