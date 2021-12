Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv "Beautiful" che viene trasmessa dal lunedì al sabato, con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a sabato 18 dicembre, Quinn sarà scioccata nello scoprire che - durante la sua assenza - Quinn è andata a vivere da Eric. Fuller si scontrerà con la sua ex amica, ma il patriarca Forrester non vorrà in alcun modo che Fulton lasci casa sua.

Inoltre Zoe mostrerà una certa gelosia quando sarà costretta a lasciare sua sorella Paris e Zende da soli, mentre Thomas ascolterà una conversazione tra Liam e Hope e capirà che la ragazza è contraria al fatto che lui vada da Steffy.

Quinn scopre che Shauna è andata a vivere da Eric

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 13 al 18 dicembre, Thomas proseguirà a discutere con Finn di Hope e gli riferirà che il manichino con la giovane Logan raffigurata non ha fatto altro che peggiorare i suoi disturbi ossessivi.

Intanto Quinn apprenderà con suo grande stupore che la sua storica amica Shauna è andata a vivere da Eric e non potrà che restare scioccata. Inoltre Brooke e Ridge confideranno sul fatto che quanto successo con sua moglie Quinn, [VIDEO] possa portare Eric a lasciarla definitivamente e a cominciare una nuova vita senza di lei.

Zoe è felice per l'arrivo in città della sorella minore

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 dicembre, Quinn si recherà presso la villa Forrester e chiederà ad Eric come mai Fulton stia di lui.

L'uomo le risponderà con fermezza che è semplicemente sua ospite. Successivamente Shauna e Fuller si ritroveranno da sole e avranno un acceso dialogo, nel corso del quale Quinn intimerà a più riprese alla ex amica di andare via da quella abitazione. La furia di Quinn crescerà quando scoprirà che ha vissuto lì in tutto l'arco temporale in cui lei è stata lontana.

Nel frattempo Zoe sarà entusiasta perchè sta per arrivare in città sua sorella Paris e deciderà di presentarla a Carter. In tutto questo Eric sarà molto rattristato dal discutibile atteggiamento avuto dalla moglie e inizierà a provare una forte simpatia per Shauna: infatti farà in modo che Shauna continui a vivere da lui, senza che Quinn possa interferire in nessun modo.

Flo e Wyatt invece mal tollereranno la presenza ingombrante di casa di Quinn.

Paris conosce Zende e Carter

In base agli spoiler fino alla prossima settimana, Paris arriverà a Los Angeles. La ragazza conoscerà Zende e Zoe mostrerà una certa gelosia, soprattutto quando suo malgrado sarà costretta a lasciare da soli tutti e due. Paris farà la conoscenza pure di Carter, di cui non ha mai saputo l'esistenza.

Infine Thomas ascolterà una conversazione in cui Liam ha detto a Hope che si sta recando presso l'abitazione di Steffy a trovare la figlia. Forrester comprenderà immediatamente che Logan non è per nulla contenta di questa cosa.