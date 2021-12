Prosegue l’appuntamento settimanale con la soap daily di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021 saranno ricchi di colpi di scena. Nino si renderà conto di provare dei sentimenti nei confronti di Dora e per questo motivo deciderà di lasciare il seminario. I due si avvicineranno sempre di più fino a scambiarsi il primo bacio. Anche Agnese e Armando avranno la possibilità di trascorrere molto più tempo insieme. In vista del Natale, il capo magazziniere coltiverà il desiderio di trascorrerlo insieme alla sarta.

Prima di fare il grande passo però, Ferraris vorrà l’approvazione di Tina e Salvatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide invita Marcello e Ludovica

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 20 al 24/12, l'attenzione sarà focalizzata su una nuova coppia, nata all'interno del più importante magazzino milanese: Dora e Nino. La giovane commessa non ha mai smesso di pensare al ragazzo, nonostante sia al corrente che lui sta studiando per diventare un prete. Puntata dopo puntata però, il giovane mostrerà disinteresse per il seminario, avvicinandosi sempre di più alla signorina Vianello. Dopo aver capito di essere attratto dalla commessa, il seminarista deciderà di lasciare la parrocchia.

Tra Dora e Nino scatterà infatti il primo bacio. Nel frattempo a Villa Guarnieri, Adelaide trascorrerà dei momenti di sconforto. La contessa si renderà conto che i suoi affetti sono tutti lontani. Tuttavia deciderà di invitare a cena Ludovica e Marcello. La giovane coppia sarà incredula di questo invito ma accetterà volentieri, per mantenere vivo il rapporto che lega la contessina Brancia alla cognata di Umberto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso 6, Ezio vuole sposare Veronica

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda sui teleschermi dal 20 al 24 dicembre, rivelano nel dettaglio che Ezio coltiverà il desiderio di convolare a nozze con Veronica. Prima di farlo però dovrà dichiarare di essere vedovo. Tuttavia il titolare della Ditta Palmieri chiederà a Gloria del certificato di morte che attesti la sua dipartita.

Intanto Armando e Agnese si avvicineranno sempre di più e in vista delle festività natalizie, il capo magazziniere chiederà alla sarta di passarlo insieme. La signora Amato però dovrà avere prima l'approvazione dei figli Tina e Salvo. Quest'ultimo sarà preso con il regalo per la piccola Irene, la figlia di Anna. Nonostante la splendida sorpresa, la giovane Imbriani rimarrà ancora sui suoi passi e non mostrerà cenni di avvicinamento verso il titolare della Caffetteria.