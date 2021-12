Continua il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Numerosi colpi di scena in vista per le prossime puntate inedite della serie. Nel dettaglio, le anticipazioni relative alla puntata del 10 dicembre puntano gli occhi su una nuova coppia nascente: Marco e Gemma. Tra i due, scatta il primo bacio.

Nel frattempo, l'operazione alle corde vocali di Tina si fa sempre più vicina e c'è forte agitazione in casa Amato, soprattutto a causa di Salvatore, ancora freddo e rigido nei confronti della madre, atteggiamento che Anna non vede di buon occhio.

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle Signore, abbiamo visto Vittorio prendere una difficile decisione nei confronti di Agnese. La signora Amato ha lasciato il ferro da stiro acceso, rischiando di causare un pericoloso incendio. Il direttore del Paradiso esorta la donna a prendere un periodo di vacanza e la allontana dal lavoro. Dora, dal canto suo, è motivata a riavvicinarsi a Nino, per farlo sfrutterà i giorni di Natale, date in cui è tradizione lasciare un biglietto dei desideri appeso all'albero. La ragazza si chiede cosa possa aver scritto Nino e, spinta dalla curiosità, potrebbe arrivare a sbirciare. Flora, infine, ha raccolto il guanto di sfida della contessa Adelaide con lo scopo di indagare sul passato dei Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 10 dicembre: Marco e Gemma si baciano per la prima volta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nell'episodio del 10 dicembre Marco e Gemma arriveranno al bacio. Già da tempo il giovane di Sant'Erasmo corteggiava la Venere del Paradiso, la quale se da un lato si mostra sfuggente, dall'altro sembra gradire il corteggiamento di Marco.

Quest'ultimo decide di invitare Gemma a passare un po' di tempo insieme e riesce un po' alla volta a farsi strada nel cuore della ragazza. Tra i due scatterà il primo bacio.

Stefania dal canto suo si è dichiarata fin da subito contraria alla relazione: la Colombo ha una pessima opinione del giovane di Sant'Erasmo e ha provato a più riprese ad allontanarlo dalla sorellastra.

Come reagirà Stefania non appena verrà a sapere del bacio?

Umberto deluso da Flora

Ulteriori anticipazioni rivelano che Umberto verrà a scoprire un'amara verità che riguarda Flora: il commendatore dovrà pagare a care spese la fiducia riposta nella Gentile, la quale, grazie a un abile sotterfugio, riuscirà a sviare sia Umberto che Adelaide da ciò che sta accadendo. Come si comporteranno i Guarnieri ora che la Gentile si avvicina sempre di più alla verità del caso di Achille Ravasi?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la signora Agnese ha un malore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, annunciano inoltre che in casa Amato si sta vivendo un periodo di profonda agitazione. Non solo per quanto riguarda Tina e la preoccupazione per la prossima operazione, ma anche per sua madre: Agnese, dopo l'errore commesso all'interno dell'atelier, i problemi di famiglia e la difficile comunicazione con i figli, è davvero allo stremo delle forze.

Come se non bastasse, la mamma di Tina e Salvatore non sta bene e viene trovata a terra, priva di sensi proprio da Vittorio e la figlia. Cosa le sarà successo? E quale sarà l'atteggiamento di Salvatore, ora che la madre potrebbe essere gravemente malata?

Per scoprire l'evoluzione delle trame de Il Paradiso delle Signore bisognerà attendere i prossimi episodi della serie. L'appuntamento è fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1