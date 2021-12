Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata n° 71 della sesta stagione raccontano che Gemma (Gaia Bavaro) deciderà di non rivelare alla famiglia l'identità del suo corteggiatore. La complicità tra Armando (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili), invece, sembrerà tornata agli antichi fasti, nel frattempo Anna (Giulia Vecchio) continuerà a rifiutare i tentativi di riappacificazione di Salvatore (Emanuel Caserio).

La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), infine, sarà pervasa da un'ondata di nostalgia, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) darà a Stefania (Grace Ambrose) l'opportunità di affiancare Marco (Moisé Curia) durante un'intervista a una famosa attrice.

Gemma terrà per sé l'identità del corteggiatore che le ha donato il Benino

Le trame della fiction daily nostrana per l'episodio di lunedì 20 dicembre anticipano che Gemma è rimasta piacevolmente impressionata dal Benino che ha trovato nel suo armadietto, dono fattole da un corteggiatore. L'identità dello spasimante, però, la giovane Zanatta deciderà di tenerla per sé e non svelarla alla propria famiglia.

Tra Agnese e Armando, intanto, la fiamma della complicità parrà essere tornata ad ardere come un tempo.

Salvatore tenterà invano di riappacificarsi con Anna

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata di lunedì 20 dicembre rivelano che i tentativi di Salvatore di riappacificarsi con Anna, dopo che quest'ultima ha troncato la loro relazione, saranno un buco nell'acqua, in quanto Imbriani non vorrà affatto dare una seconda possibilità al cameriere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La lontananza dalle persone care, successivamente, peserà parecchio per la contessa Adelaide, la quale sarà pervasa da una profonda malinconia a riguardo.

Stefania affiancherà Marco durante un'intervista a una rinomata attrice ma non lo dirà a Gemma

Le anticipazioni della fiction daily nostrana per l'episodio n° 71 della sesta stagione riportano che Vittorio penserà che sia giunto il momento di dare una chance a Stefania come giornalista, ovvero la passione coltivata dalla Venere.

Considerandola giustamente alle prime armi, Conti deciderà di non gettarla nella mischia editoriale da sola, bensì di affiancarla a chi ha un po' più di esperienza nel campo del giornalismo rispetto a lei.

Il cognato di Beatrice, quindi, dirà a Stefania che potrà affiancare Marco durante un'intervista ad una rinomata attrice. Entusiasta della proposta, Colombo accetterà ma, al contempo, se ne guarderà bene dal confessare a Gemma con chi lavorerà a stretto contatto.