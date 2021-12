Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Genoveva affronterà Ramon perché sarà convinta che ci sia una congiura alle sue spalle, ma l'uomo negherà ogni accusa. Nel mentre, la dark lady sarà convinta che Felipe stia solo fingendo di aver perso la memoria e anche quando l'avvocato cercherà di rassicurarla, lei continuerà ad avere dei dubbi.

Intanto, Marcos racconterà a Felicia il passato che lo lega ai Quesada. Nel mentre, Miguel vorrà sapere da Anabel cosa lega la sua famiglia ai nuovi arrivati, ma la ragazza cercherà di non rispondere alla domanda e cambierà discorso.

Genoveva affronterà Ramon

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, il nuovo repertorio romantico di Jacinto avrà molto successo tra i domestici, però Marcelina ritarderà il suo ritorno da Barcellona. Nel frattempo, Genoveva deciderà di affrontare Ramon, in quanto sarà convinta che ci sia un complotto alle sue spalle. Palacios negherà qualsiasi accusa che gli verrà rivolta da dalla donna.

Poco dopo, Felipe affronterà sua moglie una volta per tutte e le giurerà di non ricordare niente del suo passato. La dark lady però continuerà ad avere dei sospetti e sarà convinta che l'avvocato stia solo facendo finta di aver perso la memoria.

Intanto, Ramon accompagnerà in banca Roberto per presentargli il direttore.

Subito dopo, il locandiere spiegherà a Sabina dove si trovano le casseforti. In particolare, i due staranno tramando qualcosa di losco.

Nel mentre, gli svenimenti di Lolita saranno sempre più continui e la sua famiglia sarà molto preoccupata anche dal fatto che la donna non ascolterà i consigli del dottore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marcos racconterà a Felicia il passato che lo lega ai Quesada

Successivamente, Marcos accetterà di raccontare a Felicia tutta la verità riguardo il suo passato che lo ha legato ai Quesada. Nel mentre, Bacigalupe continuerà a rassicurare Miguel e lo inviterà a non preoccuparsi di Aurelio. Nonostante ciò, il giovane avvocato non si sentirà tranquillo e per questo chiederà ad Anabel del suo passato con Quesada.

La ragazza però cercherà di deviare il discorso e farà di tutto per non rispondere alla domanda.

Intanto, Antonito dirà a Miguel di aver ricevuta una lettera, contenente la proposta di presiedere ad un’importante commissione, ma confesserà di non sapere se accettare perché avrà paura di non essere in grado di affrontare questa commissione.

Nel frattempo, Miguel vorrà delle spiegazioni da Anabel per i commenti velenosi che Natalia gli ha fatto, ma la ragazza risponderà che si tratti solo di invidia della nuova arrivata. Genoveva nel mentre, elaborerà una strategia per scoprire se Felipe soffre davvero di amnesia. In particolare, la donna andrà da Ramon per scusarsi con lui e poi lo inviterà a casa sua. Dopodiché la dark lady lascerà Palacios in salotto con Felipe e cercherà di origliare la conversazione.