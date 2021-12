Ormai è ufficiale, lunedì 3 gennaio Delia Duran diventerà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ad annunciarlo era stato alcuni giorni fa Gabriele Parpiglia nel corso della trasmissione Casa Chi. Smentite le voci di una positività al Covid dalla stessa donna, che ha postato la foto del suo ultimo tampone negativo minacciando di agire per vie legali in caso di diffusione di notizie false. Lunedì sera si troverà faccia a faccia con la sua "nemica amatissima" Soleil Sorge. Quest'ultima ha scoperto che Delia diventerà una sua coinquilina della casa in un modo davvero insolito.

Soleil e Delia faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip da lunedì 3 gennaio

Nelle scorse ore, il Grande Fratello ha fatto notare a Soleil che durante l'ultima puntata, Delia Duran non era insieme al suo compagno Alex Belli collegato da casa. Sorge aveva pensato che i due si fossero lasciati dopo gli scontri delle ultime settimane. A raccontare a Soleil come stanno davvero le cose ci hanno pensato peró i fan fuori dalla casa più spiata d'Italia. Durante la giornata di ieri, mentre si trovava in giardino, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini è stata raggiunta da alcune urla che le hanno anticipato l'ingresso di Delia.

Soleil Sorge sapeva già dell'arrivo di Delia Duran in casa?

Davanti alla scoperta dell'arrivo in casa di Delia Duran, Soleil Sorge non si è minimamente scomposta ed ha reagito mettendosi a ballare.

Una reazione alquanto insolita e inaspettata. In tanti fan del noto reality targato Mediaset è balenata l'idea che Soleil Sorge fosse già al concorrente dell'arrivo nella casa di Delia. Le due donne da settimane sono al centro del presunto triangolo amoroso che vede protagonista l'ex attore di Centovetrine Alex Belli. Nel corso delle puntate precedenti Soleil e Delia hanno avuto modo di confrontarsi e scontrarsi in maniera anche molto accesa.

Le due non si sono risparmiate offese e critiche anche piuttosto pesanti. Soleil non ha affatto apprezzato le parole che Duran le ha riservato nel salotto di Silvia Toffannin a Verissimo. Ospite insieme a suo marito Alex, dichiarò che Soleil è una donna falsa che non ha rispetto né per gli altri e nè soprattutto per sé stessa.

Cosa si diranno lunedì sera quando si ritroveranno nuovamente faccia a faccia? Non resta che aspettare la nuova puntata per scoprirlo. Intanto, Alex Belli ha voluto dedicare alla sua Delia una lettera romantica e molto significativa. L'uomo le ha espresso il desiderio di voler diventare padre e vuole che sia lei la madre di un piccolo Belli. Alex ha detto a Delia che è la donna della sua vita e senza di lei è un uomo perso che non ha un equilibrio.