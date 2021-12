Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 10 al 14 gennaio 2022, si preannunciano ancora una volta dense di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Umberto, che si ritroverà a dover confessare tutta la verità sul caso legato alla morte di Achille Ravasi. Intanto Flavia, dopo aver scoperto la tresca tra sua figlia e Marcello, non si farà problemi a ricattare la ragazza, costringendola a prendere una decisione inaspettata.

Flora pronta a lasciare la città: trame Il Paradiso delle signore 10-14 gennaio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nel corso della settimana 10-14 gennaio 2022, rivelano che Flavia prenderà la drastica decisione di andare via e quindi di abbandonare Milano.

Un duro colpo per Umberto Guarnieri che, nel momento in cui, si renderà conto che la stilista del grande magazzino ha scelto di abbandonare per sempre Milano e il suo incarico al Paradiso, deciderà di prendere in mano le redini della situazione.

Umberto, senza troppi giri di parole, deciderà di scrivere nero su bianco in una lettera, tutta la verità legata al caso di Achille Ravasi.

Umberto confessa tutta la verità a Flora sul caso Ravasi

Per la prima volta, quindi, Guarnieri prenderà in mano per davvero le redini di questa intricata e triste vicenda e deciderà di informare la ragazza su tutta la verità.

Sarà a quel punto che, Flora, deciderà di rinunciare alla partenza e di restare a Milano per andare fino in fondo in tutta questa vicenda

E poi ancora, le trame de Il Paradiso delle signore nella settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ezio Colombo, il quale finalmente riuscirà ad ottenere il tanto bramato attestato di morte di Gloria, che gli permetterà di poter convolare a nozze con la sua amata Veronica.

Ludovica viene ricattata da sua mamma: anticipazioni Il Paradiso 6 al 14 gennaio 2022

Occhi puntati anche sulle vicende di Ludovica: le trame de Il Paradiso delle signore fino al 14 gennaio 2022, rivelano che la perfida Flavia metterà al corrente sua figlia di aver scoperto la verità sulla sua relazione con Marcello Barbieri.

Astuta e furba come sempre, Flavia non si farà problemi a ricattare sua figlia: se non lascerà Marcello, la terrà fuori dall'eredità.

La reazione della giovane Brancia sarà spiazzante e farà sapere alla mamma di essere pronta a rinunciare a quei beni materiali per amore di Marcello, che ha conquistato il suo cuore.

Intanto Marcello, seguirà il consiglio di Armando e deciderà di andare a parlare direttamente con la mamma di Ludovica.