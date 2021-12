Il Paradiso delle signore 6 ripartirà il 3 gennaio con una nuova puntata ricca di entusiasmo per Vittorio Conti (Aessandro Tersigni) che per l'anno1963 avrà nuove idee per il suo grande magazzino. Anche Umberto (Roberto Farnesi) penserà al futuro, con una nuova distribuzione del Paradiso Market anche in edicola. Dopo aver pensato a sua madre, per Tina (Neva Leoni) arriverà il momento di fissare la data dell'operazione per la settimana seguente, mentre per Salvatore (Emanuel Caserio) sarà una grande emozione ricevere un dono speciale da parte della piccola Irene.

Infine, Ludovica (Giulia Arena) si preparerà ad accogliere Flavia (Magdalena Grochowska) a Villa Bergamini, ma per un po' dovrà stare lontana da Marcello (Pietro Masotti), perché la donna non è ancora al corrente della loro relazione. Tuttavia, un particolare non sfuggirà a Flavia che inizierà ad insospettirsi.

Al Paradiso delle signore inizierà l'anno 1963 e Vittorio sarà pieno di nuove idee

Durante la puntata di lunedì 3 gennaio, al Paradiso delle signore 6 Umberto penserà a una nuova occasione per la rivista ideata dalla redazione di Conti. Il commendatore, infatti, valuterà l'opportunità di distribuire il Paradiso Market anche nelle edicole, sicuro che si rivelerà un successo. Nel frattempo, Vittorio sarà pieno di idee che arricchiranno la sua attività per il nuovo anno appena iniziato.

L'intervento di Tina si farà: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Sarà una giornata molto importante anche per Tina che dopo aver dato la priorità alla salute di Agnese tornerà a concentrarsi su se stessa e deciderà di sottoporsi all'operazione alle corde vocali. La data del delicato intervento sarà fissata alla settimana successiva e per la ragazza potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la sua carriera da cantante.

Salvatore, invece, dopo essersi riappacificato con la sua Anna, sarà molto felice di ricevere un regalo speciale da parte della piccola Irene. La figlia della signorina Imbriani consegnerà al fidanzato di sua madre un disegno realizzato da lei, emozionandolo molto.

L'arrivo di Flavia scombussolerà la vita di Ludovica: anticipazioni puntata di lunedì 3 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 3 gennaio rivelano che ci sarà un gradito ritorno a Milano. Dopo una lunga assenza dalla città, infatti, ritornerà Flavia Brancia che sarà ospitata a villa Bergamini da Ludovica. Marcello, quindi, sarà costretto a lasciare la casa in cui vive con la sua fidanzata, perché la madre della ragazza non sa ancora della storia d'amore di sua figlia. Quando Flavia arriverà a casa di Ludovica, tuttavia, non si lascerà sfuggire un particolare che farà nascere dei sospetti sulla vita privata di sua figlia.