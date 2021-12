Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre ci saranno novità e colpi di scena sorprendenti.

In particolare, Armando e Agnese diventeranno sempre più intimi e penseranno di passare le feste di Natale insieme come una vera famiglia. Ovviamente però, i due dovranno prima parlarne con i figli di lei, Tina e Salvo. Intanto, quest'ultimo vorrà risolvere i suoi problemi con Anna e farà di tutto per riconquistarla, anche se la donna rimarrà ferma sulla propria posizione.

Nel frattempo, Ludovica e Marcello saranno molto sorpresi di ricevere un invito a cena a villa Guarnieri da parte di Adelaide. Infine, Vittorio Conti sarà molto felice di riabbracciare sua nipote Serena che fa ritorno a Milano per le feste di Natale.

Armando e Agnese vorrebbero passare le feste di Natale insieme

Nelle puntate in onda la settimana prenatalizia su Rai 1, Armando e Agnese saranno sempre più intimi e penseranno di passare il Natale insieme, ma ovviamente dovranno prima parlarne con Tina e Salvo. Nel mentre il giovane Amato vorrà risolvere le sue divergenze con con Anna, che però rimarrà ferma sulle sue posizioni.

Nel frattempo, Adelaide con l'avvicinarsi del Natale sarà molto triste perché tutte le persone a lei care saranno lontane.

Successivamente, Beatrice proporrà a Vittorio di passare le festività natalizie insieme, in modo che l'uomo non resti solo. Dora invece vorrebbe invitare Nino per la cena della vigilia, ma non se la sente di farlo personalmente e per questo motivo chiederà consiglio ad Armando.

Ludovica e Marcello verranno invitati a sorpresa a cena a Villa Guarnieri

Nel frattempo, Salvatore sarà più deciso che mai a riconquistare Anna e Roberto lo aiuterà con alcuni consigli. Mentre Dora si farà coraggio e chiederà a Nino di passare la cena della vigilia con lei: nell'occasione i due giovani si baceranno. Nel mentre, Armando non sarà molto felice di mascherarsi da Babbo Natale per i bambini.

Intanto, Ludovica e Marcello riceveranno a sorpresa un invito per andare a cena a Villa Guarnieri.

Successivamente, Salvatore per riconquistare la sua Anna le farà un regalo molto speciale, ossia una pigotta realizzata da Agnese per la figlia della ragazza.

Nel frattempo, Vittorio sarà molto felice di riabbracciare sua nipote Serena. Invece, in casa Amato tutti saranno pronti a passare una bella Vigilia, a cui parteciperà anche Armando, in quanto i figli di Agnese accetteranno con piacere anche la presenza del nuovo compagno della loro madre.