Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 20 al 24 dicembre su Rai 1, Vittorio si ritroverà ad affrontare il periodo natalizio. Se professionalmente non gli mancheranno le idee per creare eventi al Paradiso, dal lato privato si ritroverà ad affrontare le festività da solo, vista la partenza di Marta. Ci sarà una persona, però, che gli starà accanto e gli farà tornare il sorriso.

Vittorio organizza una riffa al Paradiso

Vittorio sarà sempre attivo nel progetto riguardante la rivista del grande magazzino, interloquendo molto spesso con la redazione e pianificando le attività.

Punta tanto sulla professionalità di Marco, ma arriverà il momento di dare più spazio a Stefania, così le chiederà di affiancare il suo collega durante un'intervista a un'attrice famosa. Stefania, però, temerà che questa avvicinamento, anche solo professionale, possa scaturire la gelosia di Gemma, per questo motivo deciderà di non dirle nulla.

L'intervista avrà luogo e Stefania dirà a Vittorio ciò che l'attrice ha raccontato. Tali parole faranno scaturire nella mente l'ennesima idea per il suo Paradiso: una riffa di Natale, dove l'intero ricavato andrà a scopo benefico. Verrà fatta solo con dei premi di valore, che verranno donati da persone con possibilità economiche.

Vittorio e le festività in solitudine

Messe da parte le questioni di lavoro, Vittorio dovrà fare i conti con la sua vita privata. Da quando Marta è partita per gli Stati Uniti lui si ritrova da solo e, per tale motivo, potrebbe rischiare di passare il Natale in perfetta solitudine, ma c'è qualcuno che non glielo permetterà, una persona che gli vuole tanto bene: sua cognata Beatrice, che gli proporrà di trascorrerlo insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti la famiglia di quest'ultima si riunirà per le vacanze natalizie e Vittorio avrà la possibilità di riabbracciare sua nipote Serena.

Gemma invita Marco a casa sua

Anche la vita privata di Stefania sarà movimentata, infatti scoprirà che Gemma approfitterà di un'uscita serale dei genitori (i due andranno al cinema) per invitare a casa Marco.

Per tenere la situazione sotto controllo Stefania, in nome della promessa fatta a Veronica, deciderà di rinunciare a una serata con le amiche e di rimanere a casa per controllare cosa possa succedere tra i due.

Infatti Gemma e Marco si sono molto avvicinati dopo che lei gli ha raccontato una vicenda riguardante il suo passato, riguardante padre che oramai non c'è più. In merito a ciò nell'armadietto ha trovato una sorpresa: un Benino, ossia il pastore dormiente del presepe napoletano. La ragazza, però, non svelerà ai genitori chi le ha fatto trovare il regalo nell'armadietto.