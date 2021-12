Continua su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45, con ottimi dati auditel. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, Vittorio farà di tutto per spingere Speranza tra le braccia di Samuel e si mostrerà con lei irritante. Inoltre Michele sembrerà orientato a rifiutare la proposta di lavoro giunta da Milano, ma Rossella lo spronerà ad accettare.

Vittorio pensa ad un piano alternativo con Speranza

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandatà in onda lunedì 13 dicembre, si vedrà quale reazione avrà Nunzio di fronte al segreto di Chiara.

Intanto Silvia apprenderà, dopo Rossella, l'inattesa proposta di lavoro che ha ricevuto Michele. I due in apparenza mostreranno una certa complicità, ma Rossella non apprezzerà questo clima venutosi a creare. Vittorio invece, dopo che si sono rivelate inutili le lezioni di seduzione a Samuel, sarà pronto a mettere in pratica un piano alternativo.

Nell'episodio di martedì 14 dicembre, Chiara sarà pronta a seguire i preziosi consigli di Franco e Nunzio, ma un evento del tutto imprevisto la metterà in grossa difficoltà. Nel frattempo Patrizio sarà irritato dall'ennesima interferenza messa in atto da Alberto e riferirà al padre tutti i suoi progetti per il futuro. L'uomo però non apprezzerà quanto gli verrà detto.

In tutto questo Samuel esprimerà a Vittorio tutte le sue perplessità, ma il ragazzo non si scomporrà più di tanto e proseguirà il suo piano con Speranza.

Nunzio prende una decisione che spiazza Franco

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 15 dicembre, Patrizio sarà sempre più convinto di andare ad abitare con Clara e Federico, ma i dissidi tra lui e i genitori non faranno altro che aumentare i dubbi nella ragazza.

Intanto le cose per Chiara sembreranno volgere al meglio. Nunzio opterà per prendere una scelta, che Franco assolutamente non si aspettava da lui.

Nella puntata di giovedì 16 dicembre, Clara avrà un acceso dialogo con Palladini in merito alla decisione di andare a stare con Patrizio e Federica. Successivamente la donna parlerà con Ornella e si troverà in crisi.

Nel frattempo Michele sembrerà orientato a declinare la proposta di lavoro giunta da Milano, ma Rossella capirà che il padre lo sta facendo per lei. In tutto questo Vittorio avvierà il suo piano di essere particolarmente invadente con Speranza.

Speranza inizia a sospettare qualcosa in merito al piano di Vittorio

In base agli spoiler di venerdì 17 dicembre, Clara dopo aver a lungo discusso con Ornella, [VIDEO] prenderà una sofferta scelta in merito alla sua relazione con Patrizio. Intanto Rossella spronerà il padre ad andare a Milano e in seguito la ragazza riceverà un inatteso invito. Infine Vittorio farà di tutto affinché Speranza si allontani da lui per avvicinarsi a Samuel, ma la ragazza inizierà ad intuire qualcosa.