Manca poco alla puntata finale della prima stagione di Love is in the air, attualmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:55.

Concluso il primo ciclo, verranno trasmessi anche in Italia gli episodi della seconda stagione, già andati in onda in Turchia tra giugno e settembre 2021.

La novità più importante sarà Kiraz, la figlia di Eda e Serkan. Come è stato già anticipato, dopo aver scoperto di essere il padre della piccola, Bolat accetterà questo nuovo ruolo e cercherà di trascorrere più tempo possibile con la bambina. Oltre ad incontrare le difficoltà di un genitore alle prime armi, l'architetto dovrà affrontare le ingerenze della madre Aydan e cercare di mettere fine alle incomprensioni con Eda.

Spoiler Love is in the air, seconda stagione: Aydan furiosa con Eda per averle nascosto Kiraz

La seconda e ultima stagione di Love is in the air sarà ambientata cinque anni dopo i fatti avvenuti al termine della prima. Dopo aver appreso di essere il padre di Kiraz, Serkan cercherà di conoscere meglio la bambina, ma inizialmente avrà qualche difficoltà e chiederà consiglio ad Engin. Intanto Aydan, furiosa con Eda per averle nascosto di avere una nipote, pianificherà un modo per ottenere l'affidamento della bambina.

Dunque, la donna non rivelerà nemmeno al figlio le sue intenzioni e riuscirà a ingannarlo facendogli firmare il documento con cui potrà dare avvio alla richiesta di custodia. La signora Bolat farà tutto ciò con l'aiuto di Seyfi e Kemal, ignorando che nel frattempo Serkan starà cercando di riconquistare Eda e non approverà di certo i piani della madre.

Anticipazioni Love is in the air 2: Eda colpita dalla stanza dei ricordi di Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the air 2 Serkan vorrà riconquistare Eda e formare con Kiraz una vera famiglia. Anche la paesaggista, costretta a passare più tempo con l'uomo per via della bambina, sarà sempre più confusa, soprattutto quando apprenderà che l'architetto non l'ha mai dimenticata.

La ragazza scoprirà che nei cinque anni in cui sono stati separati Serkan ha creato una "stanza dei ricordi" dove custodisce i cimeli del loro amore.

Eda rimarrà profondamente colpita alla vista degli oggetti che hanno segnato la loro storia d'amore, come Il Piccolo Principe, le manette, i biglietti da visita di ogni ristorante in cui hanno mangiato e tutte le loro foto.

La giovane rimarrà ancora più stupita quando l'uomo le mostrerà una scatola in cui conserva cinque regali destinati a lei, acquistati ad ogni compleanno non trascorso insieme.

Eda scopre il piano di Aydan: Love is in the air, trame seconda stagione

Le buone intenzioni di Serkan, deciso ad instaurare un legame con Kiraz, verranno apprezzate da Eda che rimarrà ulteriormente impressionata quando scoprirà che l'uomo conserva ogni cosa che riguarda la loro storia. Dal canto suo, l'architetto farà di tutto per riavvicinarsi all'ex fidanzata. Tuttavia, i tentativi di Serkan risulteranno vani quando Eda scoprirà che Aydan sta avviando la pratica per la custodia della bambina. Casualmente, infatti, sentirà l'ex suocera parlare della questione al telefono con Kemal. La giovane penserà subito che anche Serkan sia d'accordo con la madre e si infurierà con entrambi. A causa delle azioni della signora Bolat gli eventi prenderanno una piega inaspettata.