Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni dell'episodio di domani 15 dicembre rivelano che Tina e Salvatore accetteranno la relazione tra la madre e Armando Ferraris. Nello specifico, i giovani Amato, dopo aver compreso i motivi dietro gli strani atteggiamenti di Agnese e scoperto la verità sulla doppia vita di Giuseppe, hanno esortato la sarta del Paradiso ad aprirsi anche sul legame che ha sviluppato nei confronti del magazziniere.

Nel frattempo, Nino sta affrontando un periodo di difficoltà: ha assunto un atteggiamento ambiguo e le sue affermazioni preoccupano sia Dora, che ha il desiderio di riavvicinarsi al seminarista, sia Armando che vorrà tentare di capire cosa sta accadendo nella vita del giovane. Flora, intanto, prosegue nelle sue indagini riguardanti la morte del padre Achille e arriva a una svolta: troverà la combinazione corretta per aprire la cassaforte di casa Guarnieri.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore 15/12: Tina e Salvatore accettano Armando

Nel dettaglio, le anticipazioni tv relative alla puntata del 15 dicembre mettono al centro la figura di Agnese: la sarta del Paradiso, dopo essersi confidata dapprima con Vittorio Conti e aver rivelato al direttore della seconda famiglia di Giuseppe, ha preso coraggio e si è aperta anche con il figlio Salvatore.

La conversazione con il ragazzo ha riconciliato madre e figlio e la signora Amato, rincuorata dal ritrovato affetto, ha capito che poteva raccontare ciò che è accaduto con il marito anche a Tina. Quest'ultima, non appena si rende conto del sacrificio fatto da sua madre, ha preso la decisione di aiutarla e sostenerla per farle ritrovare un po' di serenità.

I giovani Amato convengono che la loro madre ha sofferto molto e la esortano ad aprirsi anche per quanto riguarda i sentimenti che prova verso Armando. Agnese può finalmente liberarsi del suo peso e, grazie all'appoggio dei suoi figli, potrà tranquillamente coltivare il legame con Ferraris alla luce del sole.

Nel frattempo Flora, dopo essersi confidata con Ludovica a proposito delle sue azioni a discapito dei Guarnieri, decide di proseguire nelle indagini, intenzionata a scavare nel passato di Umberto e la contessa Adelaide.

La sua determinazione viene premiata e la Gentile scoprirà il numero della cassaforte di famiglia: quali segreti nasconderà al suo interno?

Il commendatore, intanto, verrà a conoscenza dei piani di Flora di passare le festività natalizie in America: Umberto appare turbato, sarà solo una coincidenza o la Gentile sta realmente cercando indizi su quanto accaduto ad Achille Ravasi?

Nino si comporta in modo strano

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che Nino sta affrontando un periodo difficile: il seminarista appare dubbioso sul suo futuro e non sa cosa gli riserverà il tempo a venire. Il giovane sembra essere in crisi e il suo atteggiamento viene subito notato da Dora: la ragazza ha tutte le intenzioni di riavvicinarsi a Nino e si preoccupa a sua volta per ciò che il ragazzo sta passando.

Anche Armando Ferraris si è reso conto che alcune affermazioni del giovane seminarista non sembrano essere da lui ed è preoccupato per le azioni che lo stesso Nino potrebbe commettere.

Il Paradiso delle Signore: cosa è accaduto nell'episodio precedente

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore Stefania ha visto Gemma molto turbata per il nuovo presepe in casa Colombo. Parlando con la sorellastra scopre che da bambina era molto legata al padre ormai defunto e sta soffrendo per quei ricordi. Flora, invece si è confidata con Ludovica, la quale le ha suggerito di lasciar perdere la famiglia Guarnieri. Agnese ha rivelato a Vittorio la verità sulla doppia vita di Giuseppe e il direttore, per convincere la sarta del Paradiso ad aprirsi con Salvatore, decide di invitare Tina a cena.