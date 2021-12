Durante il periodo delle festività natalizie il daytime di Canale 5 subirà delle modifiche. Tuttavia, contrariamente ad altri programmi, l'appuntamento pomeridiano con Love is in the air 2 proseguirà anche durante le feste, ma con una modifica nell'orario di inizio. Per la gioia dei fan, le vicende di Eda e Serkan anticiperanno alle 16:45, allungando in questo modo di dieci minuti la puntata giornaliera. Vediamo nel dettaglio quali cambiamenti di palinsesto riporta la guida tv di Mediaset Infinity a partire dal 27 dicembre 2021.

Dal 27 dicembre ogni puntata di Love is in the air 2 si allunga di 10 minuti

La guida TV di Mediaset Infinity ha recentemente pubblicato la programmazione a partire dal 27 dicembre 2021 che subirà delle modifiche per via delle festività. In particolare, per quanto riguarda il pomeriggio di Canale 5, continueranno ad essere sospesi gli appuntamenti pomeridiani con il dating show Uomini e Donne (in onda di solito alle 14:45) e il daytime di Amici (che copre la fascia oraria 16:10-16:40). Al posto delle note trasmissioni di Maria De Filippi andrà in onda un film a tema natalizio che dovrebbe concludersi alle 16:35, lasciando lo spazio di dieci minuti al daytime di Grande Fratello Vip. Amici e Uomini e Donne dovrebbero ripartire con la consueta programmazione dopo l'Epifania, lunedì 10 gennaio 2022.

Salvo cambiamenti, dunque, la puntata giornaliera di Love is in the air si allungherà di 10 minuti rispetto all'attuale durata.

Cambio programmazione di Love is in the air 2: dal 27 dicembre puntate più lunghe

La programmazione italiana della seconda stagione di Love is in the air subirà delle modifiche nel periodo delle festività.

Dal 27 dicembre 2021, secondo la guida tv di Mediaset Infinity, l'appuntamento giornaliero con Eda, Serkan e tutti gli altri personaggi della popolare serie turca andrà in onda dalle 16:45 alle 17:25. Al termine proseguirà lo spazio dell'informazione con Pomeriggio 5 News, la "versione natalizia" dello storico programma di Barbara D'Urso.

Lo slot orario è lo stesso (17:25-18-45), ma dal 20 dicembre la conduzione è passata a Simona Branchetti, giornalista del TG5 nota al pubblico per aver condotto nell'estate 2021 il rotocalco Morning News.

Trame Love is in the air 2, 27-31 dicembre: Eda rivela a Serkan che Kiraz è sua figlia

Nelle puntate di Love is in the air 2 dal 27 al 31 dicembre 2021 Burak proporrà a Eda di allontanarsi da Sile con la bambina fino a quando Serkan non tornerà ad Istanbul. Intanto, Seyfi seguirà le istruzioni di Aydan e andrà a casa della Yildiz (dove Erdem si starà occupando dei bambini) per rubare uno spazzolino (che crede sia di Kiraz) per un test del DNA. In realtà, si scoprirà che lo spazzolino è di Can e questo scatenerà un bizzarro equivoco grazie al quale, però, Piril scoprirà le mosse del marito e della signora Bolat.

La giovane, perciò, si precipiterà ad informare l'amica di ciò che sta accadendo alle sue spalle. La paesaggista, in un primo momento, sceglierà di partire quella sera stessa, come suggeritole da Burak, ma poi tornerà sui suoi passi e avrà un confronto con Serkan al quale rivelerà che Kiraz è sua figlia. L'architetto non prenderà bene la notizia e fuggirà ad Istanbul. Eda lo raggiungerà e gli racconterà il motivo che l'ha spinta a nascondergli di essere diventato padre. L'uomo, ascoltate le ragioni della giovane, le chiederà del tempo per riflettere.