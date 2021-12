Love Is In The Air 27-31 dicembre 2021: le anticipazioni degli episodi che chiudono l'anno sono ricche di colpi di scena. Eda dirà a Serkan che Kiraz è sua figlia, ma le parole di Bolat saranno per lei una doccia fredda. Ora, sta all'imprenditore decidere il da farsi.

Anticipazioni Love Is In The Air dal 27 al 31 dicembre 2021

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni svelano che Ayfer e Melek proveranno un certo fastidio dopo aver saputo che la signora Deniz ha organizzato una cena per Serkan, che presto verrà a conoscenza di una sconcertante verità.

Durante la cena, Eda perderà i sensi e a soccorrerla sarà proprio il suo amato.

Nel frattempo, Burak propone a Eda di trasferirsi con lui insieme a Kiraz e, dopo aver saputo cosa sta succedendo da Piril, accetta di partire. Durante il viaggio, la piccina fa capire chiaramente alla madre che Serkan le è stato vicino. Proseguono le indagini per la paternità di Kiraz e Seyfi ruba uno spazzolino della fioraia, così da fare il test genetico. Peccato che l'oggetto in suo possesso sia in realtà di Can.

Aydan ed Engin rubano una ciocca di capelli di Kiraz

Il tempo della verità è arrivato: nelle nuove puntate della soap che andranno in onda dal 27 al 31 dicembre 2021, Engin e Aydan saranno accomunati da un solo obiettivo: scoprire di chi sia figlia Kiraz.

Hanno così un'idea: rubare una ciocca di capelli della bimba per fare il test di paternità. I due ottengono i risultati, ma qualcuno li precede.

Serkan spiazza Eda: anticipazioni Love Is In The Air

Eda trova la forza per raccontare tutto a Serkan: è lui il padre della dolce Kiraz. Bolat, appresa la notizia, è completamente destabilizzato e non ha intenzione di vedere nessuno.

Tuttavia, pretende delle spiegazioni da Eda.

Come svelano gli spoiler di Love Is In The Air, Serkan gelerà Eda, dicendole che se avesse saputo che aspettava un bambino da lui, probabilmente le avrebbe chiesto di non portare avanti la gravidanza. Per lei è una doccia fredda. Anche Aydan ora è certa di essere nonna ma vuole portare via la bimba per farla crescere come ritiene opportuno.

La verità su Kiraz porterà inaspettate conseguenze. Distrutta per le parole di Serkan, Eda sparisce e non risponde alle chiamate di Ayfer e Melek. La sua unica preoccupazione è se Bolat accetterà o meno sua figlia.

Eda fraintende un gesto di Serkan: spoiler Love Is In The Air

Infine, nei prossimi episodi dell'amatissima soap turca in onda su Canale 5, Serkan sarà deciso a partire ma Engin lo fermerà in tempo. Eda, vedendo Bolat ancora in città, crederà che sia rimasto per lei e la bimba, inconsapevole di quanto successo realmente. Aydan, invece, non perderà tempo per accusare Ayfer di averle tenuto nascosto il fatto che Kiraz fosse sua nipote.