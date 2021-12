Prosegue l'appuntamento con Love is In The Air, la serie tv turca che appassiona il pubblico italiano, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 50 su Canale 5. Le anticipazioni relative alla puntata del 13 dicembre puntano gli occhi su Eda: la ragazza è pronta a raccontare a Serkan tutta la verità sull'identità della figlia, ma per farlo deciderà di scrivere una lettera con l'aiuto di Melek e Ayfer. Anche Aydan sente l'esigenza di aprirsi con il figlio attraverso una lettera; la mamma di Serkan ha capito che ci sono troppi segreti a dividerli e per tale ragione vuole comunicare al giovane Bolat tutto ciò di cui è allo scuro.

Aydan, dal canto suo, non ha il coraggio di affrontare il figlio faccia a faccia, ma il peso delle sue responsabilità la porterà ugualmente a fare il primo passo.

Anticipazioni puntata 13 dicembre Love is In The Air: Eda vuole svelare a Serkan la verità su sua figlia

Nel dettaglio, le anticipazioni tv di Love is In The Air relative alla puntata in data 13 dicembre, rivelano che Eda ha capito che non potrà tenere nascosta per sempre l'identità della figlia a suo padre. In particolare, Eda ha deciso di scrivere a Bolat una lettera, poiché non ha il coraggio di farlo dal vivo. Con l'aiuto di Borak, la ragazza ripercorre le tappe della sua relazione con Serkan, partendo dal periodo della malattia.

Eda ricorda soprattutto i dolori e le difficoltà della sua relazione, a cominciare da quando la ragazza ha scoperto che il suo amato aveva un tumore al cervello. Successivamente, Serkan le ammise che non voleva avere figli, dopodiché l'uomo ha deciso di allontanarsi. Eda si sforza di ricordare ogni singolo dettaglio, nonostante ciò le porti molta sofferenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo aver ripercorso con la mente tutti gli anni passati con Serkan, Eda chiama Melek e Ayfer e rivela loro il desiderio di raccontare al giovane Bolat dell'identità della figlia. Per farlo, vorrà scrivere una lettera a Serkan per spiegargli nel dettaglio come sono andate le cose.

Anche Ayden sente la necessità di scrivere una lettera al figlio

Ulteriori anticipazioni de Love is In The Air rivelano che anche Ayden ha bisogno di rivelare al figlio alcuni segreti che li hanno tenuti separati. La donna ha deciso di fare il primo passo verso Serkan scrivendo anche lei una lettera che possa fungere come primo inizio verso una riconciliazione. Ayden vorrebbe fare tutto questo di persona, ma le manca il coraggio; la donna è tuttavia consapevole che Serkan merita di conoscere la verità sulla sua relazione con Kamal e dunque Ayden decide di confessare ogni cosa tramite un documento scritto. Una volta scritta la lettera, però, Ayden dimentica la confessione nell'auto dell'imprenditore, rischiando che qualcun altro possa leggerla.

Per scoprire come evolveranno le vicende di Love is In The Air bisognerà attendere la prossima settimana con la messa in onda dei nuovi episodi; l'appuntamento è dunque fissato a partire da lunedì alle ore 16 e 50 su Canale 5.