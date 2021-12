Le anticipazioni della famosa soap opera napoletana Un posto al sole sono ricche di novità per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre, Patrizio affronterà un periodo assai complicato, a causa della fine della sua relazione con Clara. Nel frattempo Rossella, Riccardo e Michele partiranno per Bolzano, ma la coppia avrà alcuni problemi con una donna misteriosa. Alberto, invece, cercherà di avvicinarsi a Clara, mentre Lara farà di tutto pur di conquistare Roberto e organizzerà una bellissima sorpresa per l'uomo. Successivamente Patrizio deciderà di trascorrere la serata di Natale da solo, presso il Vulcano.

Spoiler Un posto al sole: Patrizio disperato per la fine della relazione con Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio sarà assai disperato per la fine della sua storia d’amore con Clara e si convincerà che il colpevole sia Alberto. Frattanto Rossella si appresterà a partire per Bolzano, insieme a Riccardo e Michele, mentre Silvia si renderà conto che trascorrerà le vacanze di Natale da sola. Susanna, invece, dovrà affrontare l’esame di magistratura all’Università e sarà costantemente supportata da Niko: la giovane si troverà davanti la possibilità di realizzare tutti i suoi sogni professionali. Rossella, intanto, riuscirà a rilassarsi insieme a Riccardo e metterà da parte i suoi problemi familiari.

Michele organizza la partenza per Milano

Michele organizzerà la sua partenza per Milano, mentre a Palazzo Palladini starà per tornare qualcuno che mancava ormai da tempo. Frattanto Alberto proverà ad avvicinarsi a Clara, ma per lui non sarà affatto facile. Guido e Renato, invece, si prenderanno cura di Otello e faranno in modo che l’uomo si allontani da Silvia.

Successivamente Viola e Diego saranno assai in ansia per Raffaele, così decideranno di confrontarsi con Patrizio, mentre Ferri sfogherà i suoi problemi su Nunzio. Rossella rischierà di avere dei problemi durante la sua vacanza a Bolzano, a causa di una donna misteriosa. Otello, invece, riceverà una bella sorpresa da parte di Guido e Renato.

Più tardi Lara cercherà di conquistare Roberto, attraverso una proposta assai originale per il Natale.

Patrizio trascorre la cena di Natale da solo

Patrizio deciderà di trascorrere la cena di Natale da solo al Vulcano e nessuno riuscirà a fargli cambiare idea. Frattanto Silvia e Otello saranno in partenza per Indica, mentre Rossella e Riccardo avranno alcuni problemi a Bolzano, a causa di una donna misteriosa. Infine, Speranza sarà ormai in partenza, per tornare dalla sua famiglia e Vittorio continuerà il suo piano davanti agli occhi sbigottiti di Guido e Mariella.