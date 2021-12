La serie televisiva Love is in the air prosegue la propria messa in onda in Italia con le trame della sua seconda e conclusiva stagione.

Nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 24 dicembre 2021, Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) grazie a una prova avrà la conferma di essere la nonna di Kiraz (Maya Basol), nata dalla storia d’amore tra Eda Yildiz (Hande Erçel) e suo figlio Serkan (Kerem Bürsin).

Anticipazioni Love is in the air, del 24 dicembre: Aydan ordina a Pina di fotografare la carta d’identità di Kiraz

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nella 162^ puntata che i fan vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 24 dicembre, dicono che Aydan e Seyfi (Alican Aytekin) uniranno le loro forze per scoprire la verità sul conto della bambina Kiraz e quindi per capire se veramente è figlia di Eda e Serkan come loro credono.

La signora Bolat e il suo fidato assistente, non appena ritorneranno a Sile, inizieranno a darsi da fare avviando delle indagini.

A prendere in mano personalmente la situazione sarà la madre di Serkan, ordinando a Pina (Doğa Özüm) di frugare nella borsa di Eda e di fotografare il documento di identità di Kiraz: la cugina e nuova assistente di Bolat verrà colta in flagrante da Erdem (Sarp Bozkurt) e per non essere smascherata non avrà altra scelta che dire una menzogna. Pina giustificherà il proprio gesto, dicendo a Erdem che il suo intento era quello di riuscire a incontrarlo.

Serkan delude Eda a causa della sua freddezza nei confronti della figlia, Aydan e Seyfi mettono in atto un piano

A questo punto Aydan non appena saprà in che giorno è nata Kiraz, capirà di non essersi affatto sbagliata.

Mentre la signora Bolat non avrà più alcun dubbio, visto che sarà convintissima di avere una nipote, Engin (Anıl İlter) si servirà della collaborazione di Erdem per poter dimostrare con i fatti che i genitori di Kiraz sono il suo mligliore amico Serkan e Eda. Quest’ultima invece sceglierà tornerà a Istanbul al fianco della figlia, per non mancare a un incontro di lavoro a cui prenderà parte anche Serkan: in particolare l’architetta paesaggista vorrà approfittare l’occasione per dare finalmente modo al ricco imprenditore di instaurare un legame più stretto con il frutto del loro amore.

Purtroppo Serkan finirà per deludere le aspettative di Eda, dato che non si mostrerà per niente interessato a Kiraz. Infine Eda vedrà infranto il suo desiderio a causa della freddezza del ricco imprenditore nei confronti di loro figlia, così Aydan metterà in atto un piano con l’aiuto di Seyfi diverso da quello di Engin.