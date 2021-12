Il 28 dicembre 2021 sul sito della regione Sicilia è stato pubblicato un bando per titoli ed esami per l'assunzione di 1024 unità di personale per il potenziamento dei centri per l'impiego. I posti saranno così ripartiti: 487 di categoria C e 537 per la categoria D. Il lavoro sarà a tempo indeterminato.

È prevista un'unica prova scritta a risposta multipla e una successiva valutazione per titoli. Per partecipare sarà necessario possedere uno Spid e il pagamento di una tassa di iscrizione. La domanda potrà essere presentata entro le ore 23:59 del 28 gennaio 2022.

Bando per 487 unità di categoria C: basta avere il diploma

In vista del potenziamento del centro per l'impiego, è stato pubblicato un bando per assumere 487 unità per la categoria C. I posti saranno ripartiti nel seguente modo: 176 riferiti al profilo di Istruttore Amministrativo contabile e 311 per Istruttore-Operatore mercato del lavoro. Per poter prendere parte alla procedura concorsuale si dovrà essere cittadini italiani, avere la maggiore età, avere un diploma di scuola superiore, idoneità fisica all'impiego, godere dei diritti civili e politici, avere posizione regolare con il servizio di leva e non avere riportato alcuna condanna penale.

Inoltre la domanda di partecipazione potrà essere inviata collegandosi al sito di Riqualificazione Formez.

Condizioni imprescindibili sono avere uno Spid, una Pec e pagare una tassa di iscrizione pari a 10 euro. Una volta che sarà completata correttamente la domanda, all'indirizzo di posta elettronica indicato verrà inviata una copia dell'avvenuta conclusione con successo.

Bando per 537 unità di categoria D: richiesta la laurea

I 537 posti previsti per la categoria D saranno suddivisi in questo modo: 119 Specialista amministrativo contabile, 344 Specialista mercato e servizi lavoro, 37 Specialista informatico statistico, 37 Analista del mercato del lavoro.

I requisiti per partecipare al concorso sono gli stessi della categoria D, con la differenza che invece del diploma è richiesto il possesso di una Laurea Triennale o Magistrale, diversa in base al profilo di concorso per il quale si concorrerà.

Anche in questo caso ci si dovrà collegare al sito di Ripam Cloud per inviare correttamente la domanda.

Il termine ultimo previsto è quello delle ore 23:59 del 28 gennaio 2022.

Prevista un'unica prova scritta

L'ente che si occuperà di gestire le due procedure concorsuali sarà Formez Spa.

Per quanto riguarda la categoria C è prevista un'unica prova scritta composta da 60 domande a risposta multipla, da svolgersi in 60 minuti. Alla suddetta prova sarà assegnata un punteggio massimo di 30 punti e si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. Il punteggio previsto per la prova sarà ripartito così: +0,50 per la risposta corretta, 0 punti per la risposta omessa e -0,15 per quella errata. Successivamente avverrà una valutazione dei titoli di massimo 4 punti.

La categoria D invece prevede all'inizio una piccola scrematura, consistente in una valutazione dei titoli di massimo 6 punti.

In seguito ci sarà la pubblicazione degli ammessi all'unica prova scritta. Modalità, tempo e punteggio attribuito, saranno le stesse previste per la categoria C.

Per le due categorie non è prevista alcuna pubblicazione di banca dati.