Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana 'Beautiful', che racconta il tormentato quanto passionale triangolo fra Steffy Forrester, Liam Spencer e Hope Logan. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Liam per lo strano atteggiamento di Thomas, sulla proposta di matrimonio fatta da Carter a Zoe, sulla decisione di Shauna di lasciare la casa di Eric e sull'incontro fra Douglas e Thomas.

Zoe e Carter si fidanzano

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Hope tenterà di convincere Liam a trovare un modo per permettere a Thomas di rimanere nelle loro vite. Nel frattempo, quest'ultimo continuerà ad avere allucinazioni in cui il manichino raffigurante la figlia di Brooke Logan gli ordinerà di uccidere Liam per conquistare la sua amata. Zoe rimarrà sola con Zende con la speranza che quest'ultimo le riveli ciò che prova veramente per lei. Le speranze della giovane, però, si spegneranno quando Carter e Paris li raggiungeranno, interrompendo la loro conversazione. Non sapendo i dubbi della fidanzata, l'avvocato della Forrester approfitterà di un momento da solo con lei per chiederle di sposarlo, senza però ricevere alcuna risposta a causa dell'attivazione dell'allarme antincendio.

In seguito, Carter farà una lunga dichiarazione a Zoe che accetterà di sposarlo.

Quinn vuole riconquistare Eric

Quinn si convincerà che Shauna abbia lasciato la casa di Eric, senza sapere che la donna risiede ancora nella dependance. Venuto a sapere della sofferenza della madre, Wyatt andrà a parlare con Eric per tentare di convincerlo a perdonare la moglie e a farla ritornare a casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eric sarà però irremovibile, rifiutandosi di perdonare Quinn a favore di Shauna. Deluso, Wyatt rientrerà a casa dove parlerà a Flo dello strano ritorno di Shauna a casa Forrester. Poco dopo, i dubbi della coppia verranno chiariti proprio da Shauna che rivelerà loro che è stato proprio Eric ad insistere a farla rimanere con sé nella villa.

Saputo ciò, Wyatt e Flo tenteranno di convincerla ad andarsene, riuscendo nell'intento. Dopo aver lasciato villa Forrester, Shauna si recherà a casa di Flo e Wyatt dove avrà modo di incontrare nuovamente Quinn che tenterà di avere un chiarimento con lei. Nel corso del confronto, Shauna consiglierà all'amica di giocare bene le sue carte se vorrà riavere il marito, spingendola ad andare da lui per scusarsi nuovamente.

Dopo aver ricevuto i complimenti di Hope e Steffy per il suo lavoro, Zende confiderà alle due donne che Zoe e Carter si sono fidanzati ufficialmente. La stessa cosa farà l'avvocato Walton che annuncerà la notizia a Paris, ammettendo che lui e la sua fidanzata si sposeranno molto presto.

Notando il comportamento corretto di Thomas degli ultimi tempi, Hope si convincerà a portarlo allo chalet per incontrare Douglas con la benedizione di Steffy. Il piccolo sarà molto felice d'incontrare il padre tanto da chiedere ad Hope di farlo restare insieme a loro. Liam lo sentirà e, all'uscita del bambino, chiederà spiegazioni alla moglie che gli confermerà che Thomas è cambiato in meglio. Nel frattempo, quest'ultimo andrà a trovare Steffy e le confiderà di non pensare più a Hope.