La soap opera turca Love is in the air il cui titolo originale è “Sen Çal Kapımı” che tradotto in italiano significa “Bussa alla mia porta”, sta continuando a riservare tante sorprese ai fan italiani. Gli spoiler degli episodi in programma su Canale 5 dal 20 al 24 dicembre 2021, dicono che Eda Yildiz prima di svelare a Serkan Bolat che Kiraz è loro figlia lo metterà alla prova per vedere il suo atteggiamento nei confronti della bambina: sfortunatamente il ricco imprenditore non sarà per niente affettuoso con la piccola.

Trame Love is in the air, episodi al 24 dicembre: Eda e Serkan si baciano

Nelle puntate della serie tv che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Serkan, dopo aver chiesto scusa a Eda per la sua scenata di gelosia, si renderà conto che in realtà ricambia i suoi sentimenti: il ricco imprenditore si accorgerà del dettaglio non appena la fanciulla perderà il plettro della sua chitarra. Bolat, durante un litigio con Kiraz, invece si accorgerà che ha delle caratteristiche a lui familiari. Intanto Aydan e Seyfi avranno un sospetto sulla bambina, poiché arriveranno a ipotizzare che potrebbe essere figlia di Eda e non di Burak e Melek. A proposito di Kiraz, i due coniugi Engin e Piril saranno decisi a farle conoscere loro figlio Can.

Successivamente sia Ayfer e Aydan cercheranno di non far riavvicinare Eda e Serkan, servendosi della complicità di Burak e della signora Deniz: nonostante ciò, l’architetta paesaggista e Bolat si daranno un bacio passionale. Eda però preciserà a Serkan di non volere un ritorno di fiamma tra loro, poiché in passato e prima della loro rottura le aveva detto che il lavoro è al primo posto nella sua vita.

A questo punto Bolat sarà deciso a dimostrare alla sua amata di non essere più lo stesso, dopo aver chiesto a Engin di occuparsi per un giorno intero dei suoi impegni lavorativi. Dopo aver trascorso una giornata con Eda, l’imprenditore non avrà altra scelta oltre a quella di recarsi nel suo ufficio per aver fatto i conti con dei problemi legati al progetto in Qatar: l’architetta raggiungerà il suo ex per completare dei disegni.

Engin attua un piano con l’aiuto di Erdem, Serkan delude Eda

Intanto Aydan e Seyfi vorranno rimettere piede nell’hotel in cui lavora Eda per fare delle indagini. La signora Bolat dopo essere tornata a Sile, ordinerà a Pina di fare una fotografia nella carta di identità di Kiraz. Pina non appena verrà sorpresa da Kerem, gli farà credere di essersi recata nell’albergo per incontrarlo. Aydan invece, quando saprà la data di nascita di Kiraz, capirà di essere sua nonna.

Nel frattempo Engin metterà in atto un piano con l’aiuto di Erdem, per poter dimostrare con delle prove che Serkan è il padre di Kiraz. A proposito di quest’ultima, la madre Eda la porterà a un incontro di lavoro con Serkan, con la speranza che possa nascere un legame tra i due. Purtroppo quest’ultimo deluderà l’architetta paesaggista quando sarà freddo con loro figlia, invece Aydan e Seyfi architetteranno una mossa simile a quella di Engin.