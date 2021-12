L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per il 16 e 17 dicembre 2021, quando alle 15:55 su Rai 1 andranno in onda due nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni di queste puntate rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena: occhi puntati in primis sulle vicende di Flora che prenderà una decisione importante sui Guarnieri mentre Anna arriverà a mentire a Salvatore.

Tina decide di non farsi operare: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 16 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma giovedì 16 dicembre su Rai 1, rivelano che dopo il grande spavento dovuto al malore di Agnese, Tina prenderà una drastica decisione sull'operazione alla quale doveva sottoporsi.

La figlia di Agnese, spaventata da quello che è accaduto a sua mamma, deciderà di rimandare l'operazione alle corde vocali e quindi per il momento non vorrà sottoporsi a questo delicato intervento.

Gemma, intanto, continuerà a lasciarsi andare con Marco e gli aprirà il suo cuore: la ragazza gli farà delle confessioni che non lo lasceranno indifferente.

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi, la quale prenderà una decisione importante in merito alle indagini legate alla morte di suo padre Achille.

Flora Ravasi cambia idea sui Guarnieri

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 16 dicembre 2021, rivelano che la stilista del grande magazzino deciderà di non proseguire la sua battaglia contro la famiglia Guarnieri, motivo per il quale metterà da parte l'idea della denuncia.

Intanto Armando deciderà di prendere in mano le redini della situazione circa il suo legame con Agnese.

Per questo motivo, il capo-magazziniere del Paradiso delle signore, deciderà di affrontare Salvatore, il figlio della donna, per metterlo al corrente dei veri sentimenti che prova nei confronti di sua madre Salvo capirà la situazione?

Flora lascia Milano, Anna in crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 del 17 dicembre

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è in programma anche il 17 dicembre su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Flora deciderà di partire per gli Stati Uniti d'America e quindi lasciare per un po' di tempo Milano.

Prima della partenza, però, la stilista passerà a salutare le veneri e donerà loro dei regali natalizi che ha confezionato.

Anna, invece, si troverà in grande difficoltà con Salvatore. La donna non riuscirà ad essere sincera con Salvo sul fatto che ha già una figlia, temendo che possa essere giudicata negativamente.

Le anticipazioni de Il Paradiso 6 del 17 dicembre, rivelano che per questo motivo Anna mentirà al giovane Amato e prenderà una decisione drastica.