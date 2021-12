Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Gomorra, nella quinta ed ultima puntata della quinta stagione che andrà in onda venerdì 17 dicembre su Sky e Now tv, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, l'episodio nove e dieci della Serie TV ispirata ai romanzi di Roberto Saviano, non andranno in onda su Sky Q, e quindi dovranno aspettare tutti venerdì 17 dicembre per la messa in onda televisiva. Inoltre, c'è da aggiungere che nel quinto ed ultimo appuntamento della quinta stagione assisteremo per l'ultima volta alle vicende di Genny Savastano e Ciro Di Marzio.

Il magistrato Ruggeri verrà ricattato da Genny

Nel nono episodio della quinta stagione di Gomorra, il regista sarà ancora una volta Marco D'amore. In particolare, entrando nello specifico della trama, Gennaro Savastano dovrà sopravvivere ancora una volta ad un tradimento ai suoi danni. Nonostante ciò, il boss continuerà a fare di tutto per riavere suo figlio e proteggere Azzurra e la sua famiglia da Ciro Di Marzio e i suoi uomini.

Intanto, il piccolo Pietro verrà portato in una casa famiglia, nel mentre il magistrato Ruggieri si troverà sotto ricatto del boss e dovrà scegliere se punirlo o cedere ai suoi ricatti per riavere suo figlio.

O' Maestrale tradirà Genny

Poco dopo, la guerra tra Savastano e l'Immortale diventerà sempre più dura e la morte di Enzo Sangueblu cambierà ancora una volta le carte in tavola.

Infatti, Angelo O' Maestrale tradirà Gennaro perché si renderà conto che gli uomini di Ciro combattono per un ideale e non per soldi.

Proprio per questo motivo, il braccio destro di Savastano passerà dall'altro lato della guerra, perché sarà convinto che non ci sarà modo di battere l'Immortale. Dunque, O' Maestrale deciderà di rivelare delle informazioni cruciali a Ciro per passare dalla sua parte e salvare sua moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, quest'ultima aveva già tradito il figlio di don Pietro che in tutta risposta aveva chiesto ad Angelo di uccidere Luciana. L'uomo però non ha avuto il coraggio di uccidere l'amore della sua vita e la tiene nascosta in gran segreto.O Munaciello però ha scoperto tutto e attenderà solo il momento giusto per rivelarlo a Genny.

Ciro e Genny si ritroveranno faccia a faccia

Nel decimo episodio di Gomorra 5, Genny si ritroverà costretto a scendere a compromessi e fare quanto richiesto da Ciro Di Marzio. In particolare, Savastano dovrà partire con il suo amico/nemico per un ultimo viaggio.

I due boss verranno chiusi da soli all'interno di un abitacolo dove si ritroveranno per l'ultima volta faccia a faccia per fronteggiare i loro demoni una volta per tutte.

Non ci resta che attendere il finale di stagione per scoprire come andrà a finire la serie televisiva di Gomorra, dopo sette anni, cinque stagioni e 58 episodi.