Continuano a regalare colpi di scena le avventure della soap opera di origini turche Love is in the air, che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa.

Nel corso della puntata che i telespettatori italiani seguiranno martedì 14 dicembre 2021, Melek Yücel (Elçin Afacan) arriverà ad appropriarsi di qualcosa che non le appartiene. In particolare la fanciulla, consapevole che un eventuale ritorno di fiamma tra Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) potrebbe far soffrire nuovamente la sua amica, si darà da fare per evitare che ciò accada.

Dalle anticipazioni si evince che Melek, dopo aver appreso la volontà dell’architetta paesaggista di svelare a Serkan che la piccola Kiraz (Maya Başol) è il frutto della loro storia d’amore ormai finita, si impossesserà di una lettera destinata al ricco imprenditore, con la convinzione che si tratti della confessione di Eda.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 14 dicembre: Melek mette le mani sulla lettera scritta da Aydan per Serkan

Nel 154° episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di martedì 14 dicembre, la lettera scritta da Aydan (Neslihan Yeldan) al figlio Serkan per fargli sapere della sua relazione con Kemal (Sinan Taymin Albayrak) finirà nelle mani di Melek: si tratterà di un fraintendimento.

Infatti quest’ultima crederà che l’autrice dello scritto in questione trovato nell’automobile dell’imprenditore sia la sua amica Eda, che in precedenza le aveva detto di essere decisa a raccontare a Serkan che Kiraz è loro figlia proprio attraverso una missiva.

Ayfer e Melek scelgono di recarsi da Serkan per dirgli l’ennesima bugia

Melek sarà sempre più convinta che la fioraia, diventata architetta paesaggista, stia commettendo il più grosso errore della sua vita, nel voler dire la verità a Bolat sulla sua paternità: per tale ragione la ragazza dopo essersi impossessata della lettera si recherà da Ayfer.

Quest’ultima e Melek a questo punto decideranno di bussare alla porta di Serkan per raccontargli l’ennesima menzogna, e con il timore che Eda potrebbe essere stata troppo precipitosa.

Sia Melek che la signora Yildiz a quanto pare si renderanno conto soltanto dopo di non aver strappato la lettera scritta da Eda, infatti l’identità del mittente almeno per il momento rimarrà un mistero. E probabilmente sarà svelata solo nelle settimane successive.