Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre ci saranno tante novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan vorrà riconquistare Eda a tutti i costi, ma la donna dirà all'uomo che è meglio che i due stiano lontani. Infatti, la giovane protagonista non vorrà far riavvicinare l'architetto perché preferirà non dirgli che Kiraz è sua figlia.

In seguito Eda racconterà a Bolat tramite una lettera che Kiraz è figlia sua.

Poi i due riusciranno ad incontrarsi finalmente da soli e inizialmente saranno molto imbarazzati. Subito dopo però, Eda e Serkan cominceranno a lavorare insieme e sembrerà che il tempo non sia mai passato per i due giovani.

Serkan vorrà riconquistare Eda

Nelle puntate di Love is in the air in onda la settimana prossima su Canale 5, Engin, Piril e Melek aiuteranno Eda e Serkan a cercare di trovare un equilibrio. Proprio per questo motivo, i tre amici diranno ai due protagonisti di distaccarsi per cercare di non cadere di nuovo nel circolo vizioso della loro relazione.

Intanto, Bolat sarà sconvolto perché Eda gli avrà detto che è meglio per entrambi se non si vedono più. L'uomo però non si arrenderà assolutamente all'idea di perdere la sua donna per sempre e così deciderà di andare da sua madre per chiederle consiglio.

Serkan però non si accorgerà di Kemal che sarà nascosto in bagno.

Poco dopo, Eda, Melo e Ayfer, che saranno ospiti all'interno dell'hotel della signora Deniz, cercheranno di elaborare un piano per tenere lontano Bolat e fare in modo che non scopra che Kiraz è sua figlia. Il protagonista però non avrà nessuna intenzione di stare lontano da Eda e grazie alla signora Deniz riuscirà ad avvicinarsi nuovamente alla ragazza.

Serkan ed Eda torneranno a lavorare insieme

Successivamente, Eda deciderà di dire a Serkan che Kiraz è sua figlia. La donna però non lo farà di persona, ma attraverso una lettera. Anche Aydan deciderà di utilizzare una missiva per dire al figlio della sua storia d'amore con Kemal. Poi, però, si verificheranno alcuni malintesi che faranno capitare la lettera della donna nelle mani di Melo.

Quest'ultima invece, aveva come obiettivo quello di intercettare la lettera scritta da Eda per Serkan.

Intanto, Piril ed Engin affronteranno alcuni problemi riguardo al tema della famiglia. Nel mentre, Serkan ed Eda si ritroveranno da soli. In un primo momento, i due giovani saranno molto imbarazzati, ma poi finiranno per lavorare insieme come se il tempo tra di loro non fosse mai passato.