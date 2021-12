Armando Incarnato continua a essere uno dei personaggi più discussi e controversi di Uomini e donne. Il cavaliere del trono over è costantemente al centro di accese polemiche e, in queste ultime ore, si è ritrovato coinvolto anche in una nuova segnalazione che è stata portata alla luce da Deianira Marzano sui social. Al centro dell'attenzione è finita una ex fidanzata di Armando, di cui già in passato si era parlato nella trasmissione di Maria De Filippi.

La segnalazione che mette nei guai Armando di Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime segnalazioni su Armando Incarnato lo rivedono al centro della scena per il suo rapporto con Janet, la sua storica ex fidanzata che qualche anno fa prese parte alla trasmissione Mediaset per fare dei chiarimenti.

In quell'occasione, infatti, venne fuori che Janet si era scambiata dei messaggi con Ursula, una delle dame che stava frequentando Armando e non aveva usato dei termini appropriati e carini nei confronti della dama del trono over.

Tali messaggi vennero ritenuti altamente offensivi, al punto che Gianni e Tina si rifiutarono di leggerli pubblicamente nello studio del dating show di Canale 5.

In quell'occasione, Armando specificò che con Janet la relazione era definitivamente finita, anche se i due erano rimasti in buoni rapporti e continuavano a frequentarsi.

Spunta di nuovo Janet, l'ex di Armando

Ebbene, in queste ultime ore, sono emerse delle nuove segnalazioni sul conto di Armando Incarnato e anche in questo caso, il cavaliere del trono over si è ritrovato al centro delle polemiche.

Il motivo? Recentemente Armando si è rivisto con la sua ex Janet, come dimostrano le stories che ha pubblicato dal salone di parrucchiere che gestisce la donna, dove il cavaliere di Uomini e donne è andato per farsi "ritoccare" la chioma.

I due, quindi, a distanza di anni da quel confronto che ci fu in trasmissione, continuano a frequentarsi come testimoniano le storie postate sui social.

Anche Deianira riporta una segnalazione su Armando Incarnato

Ma non è finita qui, perché a rendere tutto più "pepato" ci ha pensato anche Deianira Marzano, che sui social ha riportato la segnalazione di una persona che sarebbe molto vicina al cavaliere del trono over e che potrebbe essere addirittura un parente "alla larga".

"Una volta a persone a me molto vicine, parlava di questa ragazza come la sua fidanzata", ha svelato questa persona nella segnalazione fatta recapitare a Deianira Marzano e poi pubblicata sui social.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Armando Incarnato che in trasmissione cerca sempre di "smascherare" gli altri, questa volta dovrà far chiarezza sul suo conto? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di U&D.