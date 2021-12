Piacevoli sorprese avverranno durante le puntate di Love is in the air dal 20 al 24 dicembre su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV narrano che Aydan Bolat scoprirà la verità su Kiraz, mentre Eda Yildiz e Serkan torneranno a baciarsi dopo cinque anni.

Anticipazioni Love is in the air: puntate 20-24 dicembre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre in prima visione tv raccontano che Serkan dimostrerà di tenere ancora a Eda. L'architetto, infatti, apparirà molto geloso senza averne alcun diritto.

Per questo motivo, Bolat si recherà a casa dell'ex fidanzata per chiederle perdono per il suo brutto comportamento. Qui, troverà la conferma che la Yildiz non l'ha mai dimenticato quando scoprirà il plettro della sua chitarra caduto in terra.

In seguito, Serkan avrà un battibecco con Kiraz dopo aver capito che Eda lo ama ancora. In questo frangente, il giovane noterà alcune caratteriste della piccola a lui molto famigliari. Anche Seyfi e Aydan inizieranno a nutrire qualche sospetto, tanto da credere che Kiraz sia la figlia di Eda e Serkan e non di Burak e Melo.

Bacio appassionato tra Eda e Serkan

Nelle puntate 20-24 dicembre di Love is in the air, Ayfer e Aydan cercheranno di tenere lontano Serkan da Eda, facendosi aiutare sia da Burak che dalla signora Deniz.

Ma ecco che i due protagonisti della serie tv non riusciranno a reprimere i propri sentimenti, cedendo alla forza del loro amore. La Yildiz, infatti, ricambierà un appassionato bacio di Bolat, sebbene poi metta in chiaro di non voler tornare insieme a lui in quanto il suo unico vero amore è il lavoro.

Tuttavia, il figlio di Aydan dimostrerà all'ex fidanzata di essere molto cambiato, tanto da prendersi una giornata libera per trascorrere del tempo insieme a lei piuttosto che all'Art Life.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo, l'uomo pretenderà che Engin si occupi di tutto il lavoro allo studio di architettura. Un comportamento che sconvolgerà Eda, che crederà che sia arrivato il momento che apprenda la verità sulla piccola Kiraz.

Aydan capisce che Kiraz è sua nipote

Purtroppo la giornata libera di Serkan verrà interrotta da alcuni problemi in Qatar.

Pertanto, i due giovani ritorneranno in ufficio per finire i disegni del progetto per gli italiani.

Nel frattempo, Aydan e Seyfi vorranno vederci chiaro sulla paternità di Kiraz, tanto da tornare all'hotel di Sile. A tal proposito, la signora Bolat obbligherà Pina a rovistare negli effetti personali di Eda riposti nella sua borsa e di scattare una foto al documento d'identità di Kiraz. Ed ecco che Kerem coglierà in fragrante la cugina di Serkan, che riuscirà comunque a deviare i sospetti. Alla fine, Aydan comprenderà che la bambina è niente di meno che sua nipote. Anche Engin studierà un piano con l'aiuto di Erdem per provare che Kiraz è la figlia dell'architetto.

Nel frattempo, Eda si farà accompagnare dalla primogenita ad Istanbul in modo che famigliarizzi con il padre. Purtroppo questo espediente non darà i suoi frutti visto che l'architetto dimostrerà di essere freddo con Kiraz.