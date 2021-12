Innumerevoli colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Un posto al sole durante i nuovi episodi trasmessi dal 20 al 24 dicembre sui teleschermi di Rai 3. Le trame della soap opera raccontano che Guido e Renato daranno il bentornato a Otello. Diego e Viola, invece, appariranno preoccupati per Raffaele Giordano.

Anticipazioni Un posto al sole episodi da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti gli episodi in programma da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre in prima visione sui teleschermi italiani, narrano che Patrizio Giordano incolperà Alberto (Maurizio Aiello) per la fine della sua relazione con Clara.

Silvia (Luisa Amatucci), invece, rischierà di trascorrere le festività natalizie da sola dopo la scelta di Rossella di partire con Riccardo per Bolzano. Inoltre, Michele si accingerà a trasferirsi a Milano grazie ad una nuova opportunità di lavoro.

Niko, intanto, sosterrà Susanna durante il giorno dell'esame di magistratura, mentre Rossella si getterà i problemi famigliari alle spalle una volta raggiunto il Trentino.

A Palazzo Palladini, invece, tornerà qualcuno che mancava da tanto tempo, mentre per Michele sarà giunto il momento di partire per il capoluogo lombardo. Infine Alberto si avvicinerà sempre di più a Clara.

Guido e Renato accolgono Otello a Napoli

Negli episodi 20-24 dicembre di Upas Guido e Renato accoglieranno Otello.

I due amici, infatti, si prenderanno cura dell'uomo in modo che non importuni Silvia.

Intanto una figura misteriosa spierà le mosse di Rossella e Riccardo in vacanza. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che si tratta di una donna facilmente legata al passato del dottor Crovi.

Roberto Ferri sfogherà la propria rabbia nei confronti di Nunzio, mentre Clara prenderà una decisione che lascerà pietrificato Patrizio.

Viola e Diego in ansia per Raffaele

Viola e Diego saranno in ansia per Raffaele. Per questo motivo, i due decideranno di avere un confronto con il Giordano.

Guido e Renato faranno un regalo ad Otello. Lara, nel frattempo, farà una proposta originale e accattivamene a Roberto in occasione del Santo Natale. Patrizio deciderà di restare solo al caffè Vulcano in quanto sicuro di non voler partecipare al cenone della Vigilia.

Silvia e Otello, invece, si accingeranno a partire per Indica mentre a Bolzano si respirerà aria di crisi tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo. Speranza si appresterà a tornare in famiglia per i festeggiamenti, tanto che Vittorio continuerà nel suo piano per farla disinnamorare di lui. Una situazione che susciterà le perplessità di Mariella e Guido.