Giornata difficile per Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata serale del reality show Mediaset caratterizzata dall'addio di Alex Belli, che ha lasciato definitivamente il reality show dopo non aver rispettato le regole anti Covid, Soleil ha dovuto riprendere in mano le redini del suo percorso. L'ex protagonista di Uomini e donne non ha trattenuto le lacrime anche se, tra i vipponi, Miriana Trevisan non crede nella sua buona fede.

Alex Belli squalificato, Soleil in lacrime al GF Vip dopo la difficile puntata del 13 dicembre

L'ultima puntata serale del GF Vip, in onda su Canale 5, è stata caratterizzata dalla squalifica di Alex Belli, che ha dovuto dire addio per sempre all'esperienza all'interno della casa di Cinecittà.

L'attore è stato fatto fuori dal gioco per aver infranto le regole anti Covid quando ha abbracciato sua moglie Delia Duran, dopo che ha minacciato di voler mettere la parola fine al loro matrimonio.

Un gesto che ha scatenato anche la rabbia di Soleil Sorge, la quale non ha perso occasione per puntare il dito contro Alex e sua moglie, accusando l'attore di averla ingannata e presa in giro.

Sta di fatto che la mattina dopo la puntata, al risveglio, Soleil ha dovuto riprendere in mano le redini del suo percorso all'interno della casa di Cinecittà e non è stato proprio facilissimo.

Il crollo di Soleil Sorge al GF Vip

L'ex protagonista di Uomini e donne si è isolata in giardino, con tanto di occhiali da sole che nascondevano le lacrime.

Insomma, Sorge è crollata dopo l'addio di Alex Belli al GF Vip e non ha nascosto il suo dolore, sebbene abbia cercato di isolarsi dal resto del gruppo col quale sta condividendo questa avventura che terminerà solo il prossimo 14 marzo 2022.

In casa Katia e Manila si sono subito preoccupate per lei e hanno cercato di sostenerla e di darle forza per reagire e riprendere questa sua esperienza con grinta e forza.

Miriana Trevisan sbotta contro Soleil Sorge

Eppure non tutti gli inquilini del GF Vip credono nella buona fede di Soleil Sorge. Tra questi vi è Miriana Trevisan, la quale ha preso le distanze da tutti coloro che si sono avvicinati a Soleil in queste ultime ore per sostenerla e supportarla dopo l'addio di Alex Belli.

"Capire che quello che sta passando lei è quello che Gianmaria ha passato per quattro settimane", ha sbottato Miriana puntando il dito contro Soleil.

"Non c'è una vittima e se c'è è Delia", ha proseguito ancora Trevisan, che si è schierata contro il vittimismo mostrato, secondo lei, da Soleil Sorge in queste ore.