Isabella Ricci lascia ufficialmente Uomini e donne. Questo pomeriggio è andata in onda l'ultima puntata del programma di Maria De Filippi che ha avuto come protagonista la dama "nemica" di Gemma Galgani.

Dopo diverse settimane di conoscenza e frequentazione col cavaliere Fabio, Isabella ha scelto di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto mettendo la parola fine a questo percorso sentimentale. Un momento commovente per la dama, meno per Gemma che non ha lasciato trasparire emozione, così come Gianni Sperti.

L'addio di Isabella Ricci a Uomini e donne: la dama lascia il programma con Fabio

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne di questo pomeriggio, la dama Isabella Ricci ha annunciato la sua decisione di chiudere questo percorso e di provare a costruire qualcosa di bello fuori dalla trasmissione con Fabio.

"Noi usciamo, non pensavo di commuovermi così", ha ammesso la dama che non ha trattenuto le lacrime e la commozione, mentre il pubblico in studio appaludiva.

E così, Isabella ha scelto di iniziare questo nuovo percorso sentimentale lontana dai riflettori del programma in compagnia di Fabio che, questo pomeriggio, l'ha ulteriormente stupita.

Gemma impassibile di fronte alla scelta di Isabella a U&D

Il cavaliere, nel momento della scelta finale, ha fatto entrare in studio un mazzo di fiori e anche una bottiglia di prosecco per festeggiare al meglio questo nuovo fidanzamento.

Insomma un addio felice per Isabella che, da questo momento in poi, vivrà la sua vita lontana dallo studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ma quali sono state le reazioni dei presenti in studio? Gemma, che normalmente si emoziona sempre di fronte alle scelte dei vari protagonisti, questa volta non ha versato una lacrima.

Una situazione che Isabella ha notato e, prima di andare via dal programma, non ha risparmiato una nuova frecciatina alla dama torinese, evidenziando proprio il fatto che non si fosse neppure emozionata per questa scelta.

Gianni lascia lo studio durante la scelta di Isabella a Uomini e donne

"Mi aspettavo un po' di commozione da parte sua", ha ammesso Isabella parlando di Gemma che è rimasta impassibile nello studio di Uomini e donne.

Occhi puntati anche su Gianni Sperti, il secondo "nemico" di Isabella in trasmissione. L'opinionista di Uomini e donne non ha commentato la coppia composta da Isabella e Fabio e, nel momento in cui i due cavalieri si sono concessi il classico ballo sotto la pioggia di petali rossi, ha scelto di uscire dallo studio.

Gianni, quindi, ha lasciato lo studio e in questo modo ha anche evitato di esprimersi sulla dama dopo gli scontri che hanno avuto in passato.