Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan scoprirà che Eda non l'ha dimenticato e quindi vorrà provare a riconquistarla. Infatti, Bolat vorrà dimostrare alla donna che è lei la sua priorità e non il lavoro. La ragazza sarà sconvolta da tutto ciò e vorrà far passare più tempo insieme a Serkan con Kiraz. Purtroppo però, l'architetto sarà molto freddo con la bambina e Yildiz perderà ogni speranza.

Serkan scoprirà che Eda non l'ha dimenticato

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Serkan discuterà con Eda a causa della sua gelosia, anche se non ha alcun diritto, in quanto i due non sono più una coppia. Poi però, Bolat andrà a chiedere scusa alla donna e avrà la prova che Eda non l'ha mai dimenticato. Infatti, alla ragazza cadrà in maniera accidentale il plettro della chitarra dell'uomo.

Dunque, Serkan scoprirà che la giovane protagonista non l'ha mai dimenticato, poi avrà una discussione con la piccola Kiraz e si accorgerà che quest'ultima ha delle caratteristiche a lui familiari.

Intanto, Seyfi e Aydan sospetteranno sul fatto che Kiraz possa essere figlia di Eda e Serkan.

Serkan vorrà dimostrare ad Eda di essere cambiato

Poco dopo, Eda e Serkan si scambieranno un bacio appassionato. Poi però la donna metterà in chiaro che non avrà nessuna intenzione di tornare insieme all'architetto, in quanto il lavoro è la sua priorità. Bolat però non si arrenderà all'idea di perdere la giovane donna e vorrà così dimostrargli di essere cambiato.

In particolare, l'architetto dirà a Eda che vorrà dare priorità a lei e non più al suo lavoro.

Nel frattempo, Yildiz sarà sconvolto dal fatto che Bolat sia cambiato fino a questo punto. Poi però, il giorno libero dell'architetto terminerà perché ci saranno alcuni problemi con il progetto in Qatar e dovrà tornare sul posto di lavoro.

Bolat sarà molto freddo con Kiraz

Intanto, Aydan e Seyfi sospetteranno che Kiraz sia figlia di Eda e per questo i due decideranno di andare a Sile per scoprire qualcosa che possa aiutarli a scoprire la verità. In particolare, Aydan dirà a Pina di prendere la carta d'identità di Kiraz dalla borsa di Eda e di fotografarla. Poi, Aydan leggerà la carta d'identità dalla foto che Pina gli ha mandato e capirà che quest'ultima è sua nipote.

Successivamente, Eda deciderà di portare Kiraz con lei ad Istanbul, durante l'incontro di lavoro con Bolat. La donna infatti spererà che i due possano legare. Serkan però sarà molto freddo con la bambina e per questo Yildiz perderà ogni speranza.