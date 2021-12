Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda la prossima su Canale 5, da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Aydan non avrà il coraggio di dire a suo figlio Serkan che ha una relazione con Kemal, quindi gli scriverà una lettera e la lascerà nell'auto dell'uomo. Poco dopo, Melek troverà questa lettera e andrà da Ayfer, in quanto penserà sia stata scritta da Eda per comunicare a Serkan, che Kiraz è sua figlia.

Successivamente, Serkan inviterà Eda in ufficio per una cena, ma quando la donna parlerà a telefono con Kiraz, l'uomo penserà che stia parlando con un altro e così farà una scenata di gelosia.

Proprio per questo motivo, Yıldız penserà di dire la verità a Bolat sul fatto che Kiraz è sua figlia.

Melek e Ayfer penseranno che la lettera scritta da Aydan per Serkan, sia stata da Eda

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Eda seguirà il consiglio di Burak e ricostruirà gli ultimi anni vissuti con Serkan, dalla sua malattia, passando per il rifiuto dell'uomo ad avere figli, fino al definitivo allontanamento fra i due.

Nel mentre, Yıldız dirà a Melek e Ayfer che avrà l'intenzione di rivelare a Bolat la verità tramite l'invio di una lettera. Allo stesso tempo, anche Aydan non avrà il coraggio di dire a suo figlio della sua relazione con Kemal e così preferirà scrivergli una lettera e la lascerà nell'auto di Serkan.

Poco dopo, Melek troverà la lettera prima di Serkan e, pensando che Eda abbia voluto così informare Bolat che Kiraz è sua figlia, la prenderà e andrà da Ayfer. Poi, i due vorranno informare personalmente l'architetto, perché avranno paura che la giovane protagonista sia stata troppo precipitosa. In realtà, ci sarà un fraintendimento, in quanto Melek e Ayfer crederanno che la lettera all'interno dell'auto di Bolat, sia stata scritta dalla Yildiz, ma in realtà non è stata scritta da lei, ma da Aydan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan ed Eda litigheranno a causa di un fraintendimento

Successivamente, Engin e Piril avranno una discussione a causa di alcuni problemi di organizzazione familiare, ma fortunatamente i due riusciranno a risolvere il tutto, riuscendo a comprendere ognuno i bisogni dell’altro.

Intanto Serkan inviterà Eda in ufficio con la scusa di discutere di lavoro.

La donna poi rimarrà molto sorpresa quando si accorgerà che Bolat ha mandato via tutti i dipendenti per restare solo con lei. In un primo momento ci sarà molto imbarazzo, ma poi i due lavoreranno in piena sintonia.

Poco dopo, l'architetto organizzerà anche una cena in ufficio per tentare un approccio con Yıldız. Quest'ultima poi riceverà una telefonata da sua figlia, a cui rivolgerà parole molto affettuose. Serkan però penserà che le parole della ragazza siano invece rivolte a un altro uomo e così quando riaccompagnerà la ragazza in hotel, farà una scenata di gelosia. I due finiranno per litigare a causa di questo fraintendimento: per questo motivo, Eda rifletterà seriamente sulla possibilità di dire a Bolat che Kiraz è in realtà sua figlia.