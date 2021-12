Le puntate di Love is in the air in onda dal 20 al 24 dicembre vedranno un riavvicinamento tra Eda e Serkan. Nel contempo, Aydan comincerà a sospettare che Kiraz sia figlia di Eda e Serkan. Lo stesso sospetto che avrà anche Engin. I due studieranno un modo per scoprire la verità sulla bambina. Aydan potrebbe quindi scoprire ben presto di avere una nipote. Il segreto custodito da Eda potrebbe venire a galla. Intanto tra lei e Serkan, la fiamma dell'amore sarà tutt'altro che spenta, anche se l'architetto si mostrerà particolarmente freddo e distaccato con la bambina.

Eda e Serkan si baciano, Aydan indaga su Kiraz

L'amore tra Eda e Serkan non sarà svanito, nonostante siano passati cinque anni dal loro addio.

Nel corso dei nuovi episodi in onda sino a venerdì 24 dicembre, i due si baceranno appassionatamente. Eda però metterà subito in chiaro che non intende tornare con il suo ex. Detto questo, Serkan deciderà di dimostrare a Eda di essere cambiato e di voler mettere in secondo piano il lavoro. Pertanto, si prenderà una giornata libera lasciando che Engin si occupi di tutto. Aydan e Seyfi intanto, cominceranno a sospettare che Kiraz sia figlia di Eda e non di Melo e Burak.

Aydan convinta che Kiraz sia sua nipote

In Love is in the air, il giorno libero di Serkan terminerà a causa di alcuni problemi con un progetto.

Eda è l'architetto dunque, torneranno in ufficio per cercare di risolvere l'inconveniente. Aydan intanto, chiederà a Pina di frugare nella borsa di Eda per fotografare la carta di identità di Kiraz. La madre di Serkan, vedendo la data di nascita della bambina, capirà che Kiraz è sua nipote. Anche Engin sospetterà che la piccola sua figlia di Serkan e studierà un piano con Erdem per trovare le prove che confermino i suoi sospetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Engin sospetta che Kiraz sia figlia di Serkan

Nel corso delle puntate in onda poco prima di Natale, Eda deciderà di portare con sé Kiraz durante un incontro di lavoro con Serkan. La giovane Yildiz spererà che i due possano legare, ma Serkan si mostrerà freddo con la bambina. A questo punto, Eda perderà le speranze e sarà sempre più combattuta se rivelare a Bolat la verità su Kiraz.

Nel frattempo, Aydan e Engin, seppur ognuno per conto loro, escogiteranno un modo per scoprire se realmente la bambina è figlia di Serkan.

La verità potrebbe presto venire a galla, ma per scoprire come si evolverà questa intricata story line, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air. Nel frattempo la Serie TV turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 16:50 circa. Per rivedere invece gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.