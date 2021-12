Cresce sempre di più la curiosità dei telespettatori italiani sugli avvenimenti che caratterizzeranno le trame delle puntate della serie tv di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapımı). Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 4 gennaio 2022, intanto, svelano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) rimarrà fermo nella sua posizione e nonostante i tentativi della madre Aydan (Neslihan Yeldan) e del suo amico Engin (Anıl Ilter) di fargli cambiare idea, non si sentirà pronto ad accettare di svolgere il suo ruolo di padre, dopo aver scoperto che la piccola Kiraz (Maya Başol) è nata dalla sua passata storia d’amore con Eda Yildiz (Hande Erçel).

Il suo grande timore sarà quello di poter riavere il tumore al cervello contro cui ha lottato.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 4 gennaio: Serkan non è pronto a riconoscere Kiraz come figlia

Nel corso dell’episodio dello sceneggiato in programmazione su Canale 5 il 4 gennaio, dalle 16:45 fino alle 17:25 circa, mentre andranno avanti i preparativi per la festa a sorpresa del compleanno della piccola Kiraz, che vedranno alla guida Ayfer (Evrim Doğan) e la nonna Aydan, ci sarà l’ennesima soddisfazione lavorativa per Eda, in quanto farà con successo una presentazione, grazie anche al supporto di Serkan.

Purtroppo, nonostante l'affiatamento tra i due, l'architetto continuerà a deludere la ragazza sul fronte privato, dato che con i suoi atteggiamenti dimostrerà ancora una volta di non volerne sapere di assumersi la responsabilità di padre.

Dopo aver parlato con il suo fidato amico Engin ed Eda, Bolat farà nuovamente un passo indietro.

Bolat fa un sospiro di sollievo dopo aver appreso che la sua malattia non può ritornare

In particolare Serkan ammetterà che in passato è stato intenzionato a rinunciare ad avere un futuro con Eda, in quanto il medico gli aveva detto che il cancro sarebbe potuto tornare nell'arco dei cinque anni dopo la guarigione.

Per questo motivo non voleva far soffrire la sua fidanzata a causa del suo probabile decesso e così ha deciso di allontanarsi da lei. Sebbene siano passati cinque anni e la malattia non si sia mai ripresentata, Serkan non vorrà rischiare di far soffrire anche la figlia.

Il ragazzo, però, potrà fare un sospiro di sollievo quando il medico lo rassicurerà confermandogli di essere in buona salute e per tale ragione le probabilità che la malattia si ripresenti sono molto basse. Bolat sceglierà quindi di iniziare una nuova vita al fianco della sua dolce metà Eda e del frutto del loro amore Kiraz?