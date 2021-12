Un nuovo scandalo terrà banco nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap Beautiful provenienti dagli Usa raccontano che Steffy Forrester scoprirà di essere incinta. Una gravidanza che porterà la donna a domandarsi chi è il padre del bambino, visto che aveva tradito Finn con Liam Spencer.

Beautiful spoiler: Steffy e Liam trascorrono una notte di passione

Le anticipazioni di Beautiful sulle prossime puntate raccontano che un tradimento creerà non poche conseguenze in casa Forrester.

Tutto inizierà quando Liam crederà di aver visto Thomas baciare Hope, sebbene in realtà stia baciando il manichino con le sembianze di Hope. Peccato che Spencer sembrerà convinto di essere stato tradito, nonostante sia al corrente del fantoccio con le sembianze di sua moglie in casa del rivale. Per questo motivo, il padre di Beth affogherà il dispiacere in una bottiglia d'alcool per poi dirigersi a casa di Steffy in cerca di consolazione. Qui, i genitori di Kelly si lasceranno andare ai ricordi del passato, finendo per trascorrere una notte di passione.

Il giorno seguente, Steffy e Liam appariranno pentiti del gesto, sebbene decideranno di non farne parola con nessuno di quanto successo tra di loro.

Liam scopre che l'ex moglie è incinta

Nelle puntate Usa di Beautiful, i telespettatori scopriranno che la causa delle allucinazioni di Thomas non è altro che un'emorragia al cervello. Il figlio di Ridge, a questo punto, verrà ricoverato d’urgenza in ospedale.

In questo frangente, Liam si renderà conto di aver frainteso l'intera faccenda.

Inoltre, il padre di Beth apparirà devastato dai sensi di colpa per aver creduto che Hope l'avesse tradito con il rivale. Nonostante questo, Steffy lo convincerà a tenere la bocca chiusa sulla notte passata insieme.

Purtroppo la situazione non migliorerà con il passare del tempo. Liam, infatti, apparirà tormentato dai rimorsi di coscienza, tanto da voler raccontare tutto alla moglie.

Ma ecco che riceverà una telefonata da parte di Steffy che rimetterà tutto in discussione. L'ex moglie, infatti, informerà lo Spencer di essere incinta di un bambino. Tutto questo porterà alla luce il tradimento di Liam e Steffy ai danni di Hope e Finn.

Finn o Liam: chi è il padre del figlio che porta in grembo Steffy?

Steffy, infatti, sarà costretta a sottoporsi ad un test del Dna per scoprire la paternità del figlio che porta in grembo, visto che potrebbe essere sia di Liam che di Finn.

Ma i guai non saranno finiti qui. Il test di paternità, infatti, provocherà molti problemi, visto che Vinny scambierà i risultati. In questo modo, il giovane crederà di fare un favore a Thomas riavvicinandolo a Hope. Una story-line che riserverà numerosi colpi di scena per i fan della soap opera.