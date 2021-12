Lieto fine per una delle coppie più amate di Love is in the air, la Serie TV proveniente dalla Turchia che è vista da quasi tre milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle nuove puntate segnalano fiori d'arancio tra Serkan Bolat e Eda Yildiz interpretati rispettivamente da Kerem Bursin e Hande Ercel. Ebbene sì, i genitori della piccola Kiraz riusciranno a diventare marito e moglie dopo cinque anni dalla loro conoscenza.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan vuole chiedere la mano di Eda

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate italiane trasmesse prossimamente in televisione annunciano che Serkan e Eda riusciranno a coronare il loro sogno d'amore.

Tutto inizierà quando l'architetto confiderà a Melo di avere intenzione di chiedere la mano della fioraia. Una notizia che farà in breve tempo il giro di tutti gli amici, sebbene Bolat avesse detto di mantenere il massimo riservo sulla questione. Per questo motivo, l'uomo penserà alla controffensiva mentre suo padre Kemal lo pregherà di raggiungerlo in commissariato, sostenendo di avere guai con la giustizia. Alla fine, Eda convincerà l'amato a rimandare la loro serata al ristorante per correre in aiuto del suo papà, nonostante i loro rapporti non siano idilliaci.

I genitori di Kiraz diventano marito e moglie

Nelle nuove puntate di Love is in the air, l'arresto di Kemal farà da apripista ad un grosso colpo di scena.

Kiraz inviterà i suoi genitori a raggiungerla in un parco quando saranno arrivati nei pressi del commissariato. Grazie a questo escamotage, Eda scoprirà che l'architetto ha intenzione di chiederle la mano. Una proposta di nozze che verrà subito accettata dalla Yildiz.

Ed ecco che la fioraia scambierà i voti durante una romantica cerimonia dopo aver capito che l'arresto di Kemal era tutta una scusa, visto che quest'ultimo era presente tra gli invitati.

A tal proposito, Engin e Melo saranno chiamati a fare i testimoni agli sposi, che con indosso gli abiti bianchi diventeranno marito e moglie.

Engin e Piril nascondo un segreto all'architetto

Tuttavia, il banchetto nuziale nasconderà una grossa insidia. Durante la cerimonia, Piril riceverà una telefonata di lavoro. Il pubblico, infatti, scoprirà che la madre di Can in accordo con Engin ha nascosto a Serkan un importante problema di lavoro in grado di compromettere il futuro dello studio d'architettura dell'Art Life.

Uno stratagemma per non rovinare la felicità dell'architetto e della neo-moglie. Come reagirà Bolat quando scoprirà che i suoi amici gli hanno celato un segreto?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire cosa accadrà a Sen Cal Kapimi.