Tanti colpi di scena avverranno durante le puntate di Love is in the air in onda dal 27 al 31 dicembre su Canale 5.

Le trame della Serie TV raccontano che Eda Yildiz accuserà un malore mentre Aydan Bolat vorrà l'affido della nipote Kiraz dopo la scoperta della paternità di Serkan.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 27-31 dicembre: Eda accusa uno svenimento

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre in prima visione assoluta raccontano che Deniz organizzerà una cena per Serkan al ristorante, suscitando il malcontento di Ayfer e Melo.

Burak, intanto, proporrà a Eda di trasferirsi da lui fin quando l'architetto non sarà tornato a Istanbul. Più tardi, la fioraia accuserà uno svenimento, tanto da essere soccorsa da Bolat.

Durante il tragitto al ristorante, Eda e Serkan recupereranno una bottiglia dall'acqua con all'interno un messaggio, che sembrerà parlare della loro storia.

Seyfi, intanto, si recherà a casa della fioraia per recuperare lo spazzolino di Kiraz per sottoporlo a un test del Dna. Peccato che l'oggetto sia di Can, tanto da generare un malinteso. In questo modo, Piril scoprirà che Engin e Aydan stanno indagando sulla verità di Kiraz. La ragazza, a questo punto, si recherà a casa di Burak per informare Eda, che non ci penserà due volte a partire per Sile.

In auto, la Yildiz rimarrà di sasso quando sua figlia la informerà di aver lasciato una scarpa per farsi ritrovare da Serkan.

Aydan vuole portare via la nipote alla madre

Nelle puntate dal 27 al 31 dicembre di Love is in the air, Engin e Aydan scopriranno che Kiraz è la figlia di Serkan dopo aver fatto analizzare una ciocca dei suoi capelli.

Anche Eda rivelerà all'ex fidanzato che hanno avuto una bambina. Una notizia che sconvolgerà l'architetto, che si rifugerà in casa dove trascorrerà una notte insonne.

La mattina dopo, Bolat permetterà alla giovane Yildiz di raccontargli la sua versione dei fatti. In questa circostanza, l'uomo ammetterà che l'avrebbe probabilmente invitata a sottoporsi a un aborto per poi chiederle del tempo per riflettere.

Aydan, intanto, perderà il lume della ragione alla scoperta di avere una nipote e per questo pretenderà di portarla via alla madre per non farla crescere come una selvaggia. Engin e Seyfi, a questo punto, cercheranno di calmare la signora Bolat, mentre Melo e Ayfer appariranno in ansia per Eda. Le due, infatti, scopriranno che la giovane non si è presentata in caffetteria e continua a negarsi al telefono.

La signora Bolat organizza una festa di compleanno per Kiraz

Eda attenderà con ansia che Serkan accetti o meno la paternità di Kiraz. Se Melo apparirà ottimista, Ayfer la metterà in guardia su di un probabile rifiuto da parte dell'architetto.

Aydan, intanto, accuserà la signora Yildiz di averle nascosto la nipote in tutti questi anni. Alla fine, la signora Bolat organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno della bambina.