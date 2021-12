Arrivano nuove anticipazioni sulle puntate di Love is in the air che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 17 dicembre; esse si concentrano ancora una volta sulla travagliata quanto intensa storia d'amore tra i due protagonisti Eda e Serkan (interpretati rispettivamente da Hande Erçel e Kerem Bürsin).

Dopo essersi ritrovati a cinque anni dal loro ultimo incontro, apparirà da subito chiaro che i sentimenti tra di loro non sono estinti, ma sono più forti che mai. Kiraz, la figlia nata dall'amore tra Eda e Serkan, ma di cui quest'ultimo non saprà nulla, renderà il riavvicinamento tra i due più difficile visto che la Yildiz non saprà se sia il caso di rivelare a Bolat tutta la verità.

Eda vuole rivelare la verità a Bolat

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre prendono il via dal racconto che Eda farà a Burak, dipendente dell'hotel presso cui lavora, della sua storia con Serkan.

Ripercorrendo tutta la sua relazione con l'architetto, Yildiz maturerà l'idea di confessare a Bolat la verità circa loro figlia Kiraz, che orami ha cinque anni. Decisa a non nascondere più una cosa tanto importante come la presenza di una figlia a Serkan, Eda comunicherà a Melo e a sua zia Ayfer di voler svelare quanto successo a Bolat attraverso una lettera.

Frattanto, Serkan ignaro di tutto sarà sempre più determinato a conquistare di nuovo Eda, e la inviterà in ufficio con la scusa di lavorare.

Giunta alla ArtLife però la paesaggista scoprirà che Bolat h ,andato via tutti i dipendenti e loro due saranno da soli. Dopo il primo momento di imbarazzo, Serkan e Eda ritroveranno al sintonia di un tempo. Infatti, l'architetto deciderà di organizzare una cenetta romantica per loro due.

Una chiamata di Kiraz interrompe la cena tra Eda e Serkan

Durante la cena, Eda riceverà la chiamata di sua figlia. Serkan sentendo le parole dolci usate dalla donna immaginerà che al telefono ci sia un altro uomo. Così, dopo aver riaccompagnato in albergo Eda, Bolat le farà una scenata di gelosia, segno che l'amore che prova tanti anni fa c'è ancora.

A questo punto, Eda sarà sempre più convinta che rivelerà la verità all'architetto sia l'unica strada da seguire.

Frattanto, Aydan non capirà come mai la lettera scritta per confessare la sua relazione con Kemal non abbia provocato alcuna reazione a Serkan, ma la donna non saprà che quella lettera non è mai stata trovata dal figlio perché intercettata da Melo. La verità per Serkan non sarà più così lontana e ben presto lui scoprirà di avere una figlia.