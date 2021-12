Jo Squillo ha rilasciato un’intervista radiofonica nel programma “Non succederà più”. L’ex concorrente del GFVip si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su alcuni ex compagni d’avventura. A finire nel suo mirino sono stati Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Ma non solo, anche Soleil Sorge-Alex Belli e Katia Ricciarelli.

La stoccata all’ex di Belen Rodriguez

All’interno della casa del GFVip, Gianmaria ha stretto un legame particolare con Sophie. Mentre l’imprenditore ha ammesso di provare dei sentimenti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere solamente attratta fisicamente.

In un’intervista radiofonica, Jo Squillo, ex concorrente del Reality Show di Canale 5, ha detto cosa pensa del duo Codegoni-Antinolfi: “Si sono messi d’accordo”. L’attivista sembra non credere all’interesse dei due “vipponi”. La diretta interessata ha spiegato che quando ha visto la vicinanza tra i due gieffini, si è sentita il mondo crollare addosso. In particolare, la 59enne ha fatto sapere di avere sempre pensato che Gianmaria fosse una brava persona. In un secondo momento, però, si è ricreduta sull’imprenditore campano: “Ho capito che era in cerca di fame e fama”.

Infine, la diretta interessata ha fatto sapere di non amare i teatrini per ottenere visibilità.

Il commento sugli altri ex coinquilini

Nel corso dell’intervista Jo Squillo ha detto cosa pensa anche di Alex Belli e Soleil Sorge. La diretta interessata si è detta sicura che si trattasse di una messa in scena: “Sceneggiatura scritta a quattro mani”. A detta dell’ex gieffina, la “sceneggiatura” è stata scritta bene e in modo credibile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al contrario, l’ex concorrente ha speso delle parole positive per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Lui ha bisogno di lei e lei di lui”. Jo Squillo si è tolta qualche sassolino sulla scarpa anche su Katia Ricciarelli: “Favorita e raccomandata”.

‘Cosa dico delle due opinioniste? Non mi piacciono’

Prima di concludere l’intervista Jo Squillo ha rivelato il suo pensiero sulle opinioniste del GFVip.

L’ex gieffina ha chiosato: “Cosa dico di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? No, non mi piacciono”. A detta dell’ex concorrente, le due opinioniste avrebbero indirizzato il gioco verso alcune dinamiche dando l’immunità a concorrenti poco graditi all’interno della casa di Cinecittà.

Per Jo, anziché mettere davanti il gioco il duo Volpe-Bruganelli ha messo in risalto lo show, salvando “vipponi” che non dovevano essere salvati dal televoto. Squillo ritiene che le due donne non siano in grado di ricoprire il ruolo di opinioniste all’interno del GFVip: “Gioco pilotato in modo non vero”.