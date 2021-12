Diverse tensioni familiari saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della serie tv con l'attore Kerem Bursin raccontano che Serkan Bolat avrà un teso dialogo con Kemal, nel quale lo informerà di non volerlo nella sua vita né tantomeno in quella di Eda e Kiraz nonostante abbia scoperto che è suo padre.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan non vuole avere un rapporto con il padre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate della seconda stagione in onda a breve in televisione narrano che il rapporto tra Serkan e suo padre si complicherà ulteriormente.

Tutto inizierà quando Aydan (Neslihan Yeldan) confesserà a Kemal che l'architetto è suo figlio. Una scoperta che non sarà per nulla gradita da Bolat, che per 35 anni aveva considerato Alptekin il suo vero papà. Per questa ragione, il ragazzo non vorrà avere nessun rapporto con Kemal (Sinan Albayrak) a differenza della fidanzata Eda e della figlioletta Kiraz. Alla fine, Aydan organizzerà un piano per favorire il riavvicinamento tra padre e figlio.

Aydan fa in modo che il fidanzato firmi un accordo con Deniz

Nelle nuove puntate di Love is in the air, la signora Bolat convincerà Kemal a fare un accordo professionale con Deniz, senza rivelarlo a nessuno. Un modo per permettere all'architetto di stare in contatto con il suo vero padre.

A questo punto Aydan chiederà al fidanzato di uscire allo scoperto alla firma del contratto con la proprietaria della struttura alberghiera. In questo modo, l'amica di Ayfer si augurerà che Serkan, obbligato a lavorare con lui, inizi un rapporto con Kemal.

Nel frattempo, Eda e Serkan organizzeranno un pranzo per dire ai parenti ed amici di essere tornati insieme dopo cinque anni dall'ultimo incontro.

La macchinazione di Aydan, invece, avrà risvolti spiacevoli.

L'architetto non vuole Kemal nella sua vita e in quella di Eda e Kiraz

L'architetto apparirà molto adirato quando scoprirà che i suoi genitori hanno organizzato un piano alle sue spalle e per questo darà un ultimatum a suo padre. In dettaglio, Serkan chiederà di parlare in privato con Kemal, dove avranno un duro confronto.

In questo frangente, il compagno di Eda gli dirà di non avere nessuna intenzione di farlo partecipe nella sua vita e che non vuole gli faccia da papà, in quanto non ne ha mai avuto bisogno. Un discorso durissimo, che lascerà senza fiato Kemal, soprattutto quando gli chiederà di non famigliarizzare con Eda, la nipotina Kiraz e tanto meno la madre Aydan.