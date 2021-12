Problemi di cuore per una delle coppie più amate di Love is in the air, la Serie TV con protagonista l'attrice Hande Ercel. Le trame turche sulle puntate che saranno in onda tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 narrano che Piril Baytekin ed Engin Sezing attraverseranno una crisi dettata da alcuni equivoci. In particolare, la madre di Can sospetterà che suo marito stia avendo una relazione extraconiugale con una donna.

Anticipazioni Love is in the air: Engin è stufo di fare il mammo

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate della seconda stagione in onda nelle prossime settimane in prima visione assoluta raccontano che inizieranno i problemi tra Engin e Piril (Başak Gümülcinelioğlu).

Tutto inizierà quando la coppia sarà costretta a prendere una decisione sul futuro dopo la nascita del piccolo Can. I due architetti dell'Art Life, a questo punto, sceglieranno di dividersi i compiti per il bene del loro primogenito. Ed ecco che l'amica di Eda deciderà di continuare a lavorare con Serkan, mentre suo marito si prenderà cura del primogenito Can (Ahmet Efe Metekoğlu) come se fosse un casalingo. Tuttavia, Sezgin inizierà a mostrare segni d'insofferenza per la vita da mammo a tempo pieno. Per questo motivo, l'uomo confiderà i suoi problemi a Serkan (Kerem Bursin). Una situazione che purtroppo precipiterà a causa di un equivoco.

Piril crede che suo marito abbia un'amante

Nelle prossime puntate della seconda stagione di Love is in the air, Engin (Anıl İlter) invierà un messaggio telefonico piuttosto equivoco a Piril, sebbene sia in realtà rivolto a una sua confidente.

L'amica di Eda (Hande Ercel), a questo punto, crederà che suo marito stufo di fare la vita da casalingo abbia cercato un'amante durante la sua assenza all'Art Life. Ed ecco che la Baytekin confiderà i suoi dubbi con la Yildiz, che però difende a spada tratta Sezgin in quanto è innamorato di lei come il primo giorno.

Ben presto la verità verrà a galla grazie ad una chiacchierata tra Engin e Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il padre di Can ha aperto un'agenzia di catering con un'amica

Il padre di Can spiegherà a Bolat di essere entrato in società con una mamma di un amico di suo figlio per formare un'agenzia di catering e quindi tornare a lavorare. Ovviamente, la notizia sorprenderà Serkan che non capirà per quale motivo non gli abbia chiesto di tornare nel suo studio di architettura all'Art Life.

Quale sarà la reazione di Piril quando scoprirà che suo marito ha aperto una società senza nemmeno consultarla sulla questione?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa story-line, si ricorda che Sen Cal Kapimi è in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:50 su Canale 5.