Tra qualche settimana in Una vita ci sarà un salto temporale a seguito del quale i telespettatori scopriranno che Felicia sarà misteriosamente morta. Tutto accadrà mentre Marcos si sarà recato in Messico per risolvere alcune questioni di affari. Al suo ritorno, Bacigalupe cercherà di scoprire le cause della morte della moglie e si convincerà che la donna sia stata avvelenata dai fratelli Quesada.

Una vita, anticipazioni: Felicia muore misteriosamente

In Una vita le prossime puntate riserveranno non pochi colpi di scena. Dopo l'arresto di Genoveva, ci sarà un salto temporale che porterà avanti di qualche mese la narrazione.

Tra le novità, il ritorno ad Acacias di José Miguel e Alodia, che annunceranno la morte di Bellita. Una notizia che sconvolgerà il quartiere, come quella della morte di un altro volto della soap tv iberica: si verrà infatti a sapere che anche Felicia avrà perso la vita. Tutto accadrà nel momento in cui Marcos si assenterà da Acacias per risolvere delle questioni lavorative in Messico. Proprio durante la sua assenza, Felicia morirà presumibilmente per un attacco cardiaco, ma quanto realmente accaduto sarà avvolto nel mistero.

Felicia è stata avvelenata, Marcos cerca i colpevoli

Quando Marcos rientrerà dal Messico, l'uomo cercherà di capire cosa sia successo a Felicia e farà una miriade di domande sia ad Anabel che a Soledad.

Bacigalupe sembrerà ossessionato dalla ricerca della verità è ben presto capirà che la moglie è stata assassinata. Qualcuno l'avrà avvelenata, ma chi? Marcos vorrà scoprire a tutti i costi i colpevoli e i suoi sospetti ricadranno su Aurelio e Natalia Quesada, gli unici che al momento hanno un conto in sospeso con lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marcos sospetta che siano stati Natalia e Aurelio ad uccidere Felicia

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita Marcos sarà sempre più convinto che i fratelli Quesada abbiano trovato un modo per avvelenare Felicia. Pertanto indagherà per trovare qualche indizio che possa incastrarli. Questa ricerca, diventerà per Marcos una vera e propria ossessione e metterà a disagio anche la sua domestica Soledad.

Nel frattempo Natalia e Aurelio non smetteranno di mettere zizzania nella famiglia Bacigalupe. Natalia arriverà a ricattare Anabel, la quale non riuscirà a liberarsi di lei, mentre Aurelio si presenterà a casa di Marcos per definire alcuni affari che hanno in comune le due famiglie. Soledad invece, comincerà ad assumere uno strano atteggiamento, visto che sembrerà diventare particolarmente affettuosa con il suo signore. Cosa starà nascondendo? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime puntate di Una vita, ricordando che la soap tv iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.