Continua l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 20 al 24 dicembre 2021, si prospettano ricche di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Patrizio che si ritroverà a fare i conti con l'addio da parte di Clara. Spazio anche al nervosismo di Roberto Ferri che si scaglierà contro Nunzio, mentre Viola rimetterà piede in città per le feste.

Anticipazioni Un posto al sole, trame 20-24 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana che va dal 20 al 24 dicembre 2021, rivelano che Patrizio sarà ancora sotto choc dopo l'addio da parte di Clara.

La donna ha scelto di mettere la parola fine alla loro relazione e, questa decisione, lascerà a dir poco senza parole il giovane ragazzo che in un primo momento comincerà ad avere dei dubbi sul conto di Alberto Palladini.

Patrizio, infatti, sospetterà che dietro questa decisione di Clara di mettere la parola fine alla loro storia d'amore ci sia proprio lo zampino dell'ex compagno della donna, poi però si ritroverà a fare i conti con una scoperta del tutto inaspettata.

Il ritorno di Viola in città

E poi ancora, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 24 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in città di Viola, la quale metterà piede a Napoli per trascorrere il periodo delle feste con i suoi cari.

E, nei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, Viola e Diego appariranno molto preoccupati nei confronti di Raffaele.

Spazio anche alle vicende di Rossella che si trova a Bolzano con Riccardo: la presenza di una donna misteriosa, infatti, finirà per offuscare il viaggio della coppia. Possibile che Riccardo non sia stato onesto al 100% con la figlia di Silvia e che le nasconda un segreto?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su Rai 3.

Roberto Ferri furioso contro Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 20-24 dicembre

Occhi puntati anche su Roberto Ferri: gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 20 al 24 dicembre, rivelano che l'uomo si ritroverà a fare con un momento di grande nervosismo che ha a che fare col suo lavoro.

Proprio per questo motivo, Ferri finirà per scagliare la sua rabbia contro il nuovo assunto Nunzio, che diventerà vittima della sua sfuriata.

Intanto Lara in vista dell'avvicinarsi del periodo di Natale, proverà in tutti i modi ad intrigare Roberto con una proposta che possa essere accattivante ed intrigante al tempo stesso. Riuscirà a smorzare un po' le tensioni e la rabbia di Ferri?