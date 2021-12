Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Love is in the air, la popolare Serie TV con protagonisti gli attori Kerem Bursin e Hande Ercel che ha riscontrato un discreto successo di ascolti in Italia. Le trame delle puntate turche trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Kiraz farà passare dei brutti momenti a Serkan Bolat e Eda Yildiz quando finirà in ospedale in seguito ad un brutto malore.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan s'inserisce nella vita della figlia

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate che i telespettatori avranno modo di vedere in televisione annunciano che Kiraz farà molto preoccupare i suoi genitori.

Tutto inizierà quando Serkan (Kerem Bursin) apprenderà di essere padre della bambina grazie ad una confessione di Eda. Dopo un iniziale choc, l'uomo deciderà d'inserirsi pian piano nella vita della figlia nonostante la resistenza dell'ex fidanzata. Ecco che l'architetto deciderà di organizzare un baby parking all'Art Life per fare in modo che Kiraz e il figlio di Engin e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) si divertano durante l'orario di lavoro.

Purtroppo una delle babysitter acquisterà delle merendine con traccie di fragola da consegnare ai bambini, che daranno vita ad un vero e proprio dramma.

Kiraz perde i sensi dopo un malore, Eda incolpa Bolat

Nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air, l'ingenuo Erdem (Sarp Bozkurt) porgerà al piccolo Can (Ahmet Efe Metekoğlu) il dolcetto che a sua volta lo offrirà a Kiraz in quanto non vuole scomodare i suoi genitori.

Nel giro di qualche secondo, la piccola Yildiz perderà i sensi dopo un malore.

Eda, a questo punto, provocherà dei sensi di colpa a Serkan, reo di non aver controllato il cibo offerto al baby parking. Fortunatamente il tempestivo intervento dei medici eviterà guai peggiori. La bambina, infatti, si risveglierà poco dopo dal coma.

In questa occasione, ella chiamerà per la prima volta Bolat papà dopo averlo ringraziato per essere tornato dallo spazio.

Aydan scopre che Kemal è allergico alle fragole come sua nipote

Nel frattempo, Kemal informerà Aydan di essere allergico alle fragole proprio come sua nipote mentre si trovavano nella sala d'attesa dell'ospedale aspettando sue notizie. La signora Bolat, a questo punto, inizierà ad unire tutti i tasselli, capendo che il suo primo amore potrebbe essere il padre di Serkan dopo aver trascorso una notte di passione trent'anni prima.