Tante sorprese caratterizzeranno le nuove puntate di Love is in the air in programma dal 6 al 10 dicembre su Canale 5. Gli spoiler della serie tv segnalano che Eda Yildiz apparirà decisa a confessare a Serkan Bolat la verità sulla loro figlia Kiraz. Aydan, invece, troverà lavoro all'hotel di Sile.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre in televisione rivelano che Engin, Piril e Melek consiglieranno a Eda di trovare un equilibro nel rapporto con Serkan.

Intanto Aydan cercherà di fermare Kemal dopo averlo raggiunto all'hotel insieme a Seyfi. Qui, l'uomo apparirà deciso a informare l'architetto della relazione con sua madre.

Yildiz, invece, pregherà Bolat di non farsi più vedere, se quest'ultimo apparisse deciso a riconquistarla. L'uomo, a questo punto, correrà dalla madre per chiederle aiuto. In questa circostanza, Serkan rischierà di vedere Kemal nascosto nel bagno.

Melo, nel frattempo, rivelerà a tutti quanti che Kiraz non è altro che il frutto dell'amore tra lei e Burak. Un modo per evitare che Bolat scopra la verità su sua figlia. La bambina, a questo punto, accetterà di stare al gioco. Infine Aydan si offrirà di aiutare a scegliere l'arredamento dell'hotel pur di rimanere a Sile e sorvegliare le mosse di Eda.

Eda vuole raccontare a Serkan che sono genitori di Kiraz

Nelle puntate 6-10 dicembre di Love is in the air, Deniz accetterà con entusiasmo l'aiuto di Aydan. Eda, Melo e Ayfer, intanto, cercheranno di organizzare un piano per sbarazzarsi di Serkan, visto che tutte e tre lavorano in quella struttura. Ma l'architetto apparirà nuovamente interessato alla Yildiz.

A tal proposito, Deniz chiederà all'uomo di riprendere a collaborare con l'ex fidanzata.

Nel frattempo, Melo e Ayfer saranno costrette a raccontare a Serkan una bugia affinché non scopra l'identità dei genitori di Kiraz. Burak, invece, chiederà a Eda di raccontargli gli ultimi anni passati con l'architetto dalla scoperta della terribile malattia al rifiuto categorico di non avere figli e quindi l'addio definitivo tra i due.

Più tardi, Yildiz esprimerà la volontà di raccontare a Serkan che sono genitori della piccola Kiraz.

Aydan scrive una lettera al figlio

Nel frattempo, Aydan scriverà una lettera al figlio per confessargli di avere una storia con Kemal, visto che le è mancato il coraggio d'informarlo a voce. Per questo motivo, la signora Bolat nasconderà la missiva all'interno della sua auto. Purtroppo la busta ritrovata da Melo finirà nelle mani di Ayfer, la quale crederà che sia stata scritta dalla madre di Kiraz. Per questo motivo, le due donne decideranno d'informare loro stesse Bolat in quanto temono che Eda l'abbia fatto in un modo troppo precipitoso.

Engin e Piril, invece, avranno una discussione sull'organizzazione famigliare. Serkan inviterà i dipendenti ad abbandonare lo studio in quanto vuole rimanere da solo con Eda. Alla fine, i due ritroveranno l'antica armonia dopo un iniziale imbarazzo.