Imprevisto in diretta tv per Barbara D'Urso nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5.

La conduttrice napoletana anche in questo giorno di festa era in diretta per un nuovo appuntamento con il suo talk show dedicato all'attualità e all'informazione. Nel bel mezzo di una discussione con i suoi ospiti, c'è stato un errore da parte della regia che ha fatto calare l'imbarazzo in studio e soprattutto sul volto della conduttrice.

Gaffe della regia di Pomeriggio 5: imprevisto per Barbara d'Urso

Nel dettaglio, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi 8 dicembre, si parlava della "bufera" scoppiata su una modella che si è detta disposta a tutto pur di fare soldi.

A un certo punto della discussione, però, dalla regia è partita la musica della Champions League che ha colto impreparata la conduttrice.

Barbara d'Urso, infatti, non ha potuto risparmiare il proprio stupore e imbarazzo nel momento in cui è partito lo stacchetto musicale che accompagna le partite di Champions durante la messa in onda nel prime time di Canale 5.

In un primo momento, la conduttrice non si era neppure resa conto del fatto che si trattasse della musica della Champions League e ha ammesso che credeva fosse una "musica sacra".

Imbarazzo in diretta per Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 (Video)

Insomma un piccolo imprevisto in diretta per Barbara d'Urso che, questa volta, è stata colta di sorpresa dalla sua stessa regia, che si è cimentata in questa gaffe che non è passata inosservata ai fan social che seguono la trasmissione.

Malgrado tutto, però, la conduttrice partenopea è riuscita ad uscirne nel migliore dei modi e pure avendo sforato di qualche minuto, ha subito ripreso in mano le redini del suo talk show pomeridiano in onda su Canale 5.

Un'edizione decisamente diversa quella di Pomeriggio 5 di quest'anno, dato che il talk show è stato rivoluzionato dal punto di vista dei contenuti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A differenza degli anni passati, Mediaset ha scelto di dare spazio soprattutto ad attualità e cronaca, mettendo da parte tutta la parte dedicata al gossip e allo spettacolo.

Ascolti in calo per Pomeriggio 5 e d'Urso sostituita a Natale

Una scelta che, dal punto di vista Auditel, ha avuto delle conseguenze non positive, dato che la media attuale di Pomeriggio 5 si è assestata sulla soglia del 12-14% di share.

Numeri lontani da quelli della passata edizione, quando il talk show arriva a toccare anche punte del 18% di share con i segmenti leggeri dedicati al gossip e al Grande Fratello Vip.

Intanto, per il periodo delle feste natalizie, Barbara d'Urso sarà sostituita al timone di Pomeriggio 5. Al suo posto, infatti, arriverà la giornalista Simona Branchetti, volto del Tg 5.