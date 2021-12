Nelle scorse ore Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Federico Rossi, ha voluto lanciare sui social un messaggio di positività e autoaccettazione con tutti i suoi follower. La madre natura di Ciao Darwin si è mostrata acqua e sapone senza filtri, senza trucco e con qualche brufolo di troppo sul viso. La foto postata su Instagram è stata accompagnata da importanti e significative parole e ha ricevuto migliaia di like e commenti da parte dei suoi fan.

Il messaggio di body positive di Paola Di Benedetto su Instagram

Sotto lo scatto che la ritrae senza trucco e con l'acne, la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto ha scritto rivolgendosi a tutte quelle ragazze che fanno fatica ad accettarsi così come sono: "Sono umana, non voglio essere perfetta".

Ha poi aggiunto che la perfezione le fa schifo e l'annoia. La Di Benedetto ha detto che questo per lei è un periodo impegnativo sotto tanti punti di vista, non solo il lavoro che grazie a Dio non le manca, ma anche il trasloco in una nuova casa. Paola ha dichiarato di essere felice e contenta, ma le mancano il relax e la tranquillità e per questo la sua pelle le parla attraverso l'acne. Nel lungo messaggio di autoaccettazione Paola ha dichiarato che ora ha imparato a conoscere se stessa e ad accettare il fatto che essere umani significa anche essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento.

L'ex madre natura di Ciao Darwin e le parole contro gli odiatori

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Paola Di Benedetto ha dichiarato rivolgendosi ai suoi tanti follower, che niente di quello che si vede su Instagram è realmente come appare.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha continuato dicendo che il gioco è fatto con un buon make up, la luce giusta, due filtri e le modifiche post produzione, invece lei è contenta di mostrarsi con i brufoli sul viso. L'ex fidanzata di Federico Rossi ha aggiunto anche che domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un'altra imperfezione, una linea d'espressione, un capello bianco e va bene così.

La ragazza ci ha tenuto a far capire che bisogna vivere i cambiamenti in totale serenità. Paola Di Benedetto ha infine concluso questo suo messaggio di body positive, scrivendo che ha voglia di fare le stesse cose di sempre ignorando quanti si chiederanno vedendo le foto che ha pubblicato che cosa abbia fatto alla faccia. Paola Di Benedetto non è stata l'unica a lanciare un messaggio di positività ai propri fan: prima di lei lo hanno fatto anche la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Aurora Ramazzotti e l'influencer Giulia De Lellis. Entrambe si sono mostrate sui loro profili Instagram acqua e sapone.